Наша рецензия

В феврале 2022 года Владимир Котт выпустил фильм «Непослушник», который одним махом посмеялся над ветхими правилами православной церкви и над молодым поколением соцсетей, для которых эти нормы морали и вовсе не писаны. Зрители оценили воспитательно-приключенческую комедию о беспринципном блогере Диме (Виктор Хориняк), который скрывался от правосудия в стенах монастыря. Историю полюбили в народе и одобрили в РПЦ. К счастью, продолжения ждать долго не пришлось: уже 15 декабря в…