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Непослушник 2 Непослушник 2
Киноафиша Фильмы Непослушник 2 Отзывы о фильме «Непослушник 2»
Непослушник 2 2022 / Россия
7.4 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Непослушник 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В феврале 2022 года Владимир Котт выпустил фильм «Непослушник», который одним махом посмеялся над ветхими правилами православной церкви и над молодым поколением соцсетей, для которых эти нормы морали и вовсе не писаны. Зрители оценили воспитательно-приключенческую комедию о беспринципном блогере Диме (Виктор Хориняк), который скрывался от правосудия в стенах монастыря. Историю полюбили в народе и одобрили в РПЦ. К счастью, продолжения ждать долго не пришлось: уже 15 декабря в…

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Артём Галасьев 15 декабря 2022, 17:51
Оценка
Интересное продолжение)))Ждём 3-ю часть))))
15 декабря 2022, 17:51 Ответить
Андрей Титов 15 декабря 2022, 22:41
Оценка
Интересный фильм! Можно смотреть.
15 декабря 2022, 22:41 Ответить
User 16 декабря 2022, 22:04
Так себе. Первая часть интереснее. Эта довольно скучная
16 декабря 2022, 22:04 Ответить
Натали Д 19 декабря 2022, 20:33
Оценка
Скукотища,детский сад...!
19 декабря 2022, 20:33 Ответить
Алина Черняева-Мартыненко 21 декабря 2022, 02:33
Оценка
Классный фильм. Мне очень понравился.
21 декабря 2022, 02:33 Ответить
matrixds 21 декабря 2022, 23:41
Оценка
худшего фильма представить себе сложно
21 декабря 2022, 23:41 Ответить
iferyagin 22 декабря 2022, 06:33
Оценка
Полный бред и плохой сценарий. Что могло понравится, может фраза героя, что облака похожи на ж... Люди начали уходить с середины фильма. Мы тоже ушли минут за 15 до конца. Очень жаль потраченного времени!
22 декабря 2022, 06:33 Ответить
Яна Макарова 23 декабря 2022, 02:29
Оценка
Отвратительно скучный и нудный фильм
2 часа о том как пытаются вернуть память деду
Уснула на нем
Там же в конце просто непонятные молитвы, песни о боге и прочем
Не тратьте свое время
23 декабря 2022, 02:29 Ответить
Александр Шибанов 23 декабря 2022, 21:35
Оценка
Обычная российская "комедия". Не так все плохо как описывали ранее .. 6-7 баллов.
23 декабря 2022, 21:35 Ответить
old_falc 25 декабря 2022, 21:50
Кто сказал, что это \"кинокомедия\"? Очень многослойный фильм уровня (Сейчас посягну на святое) \"Кавказской пленницы\". Игра актёров - потрясная. Идите, в кино.... просто \"поржать\" - не получится: тут думать надо. А я не хотел идти: полагал, что просто очередная фигня типа посмеяться. Приятно так ошибаться. (Для информации - предыдущихх частей не видел)
25 декабря 2022, 21:50 Ответить
Пахомова Марина 27 декабря 2022, 14:46
Оценка
Я такого плохого фильма давно не видела. На середине приснула. Мой друг, вообще ушёл плюясь, не выдержав такого сюжета . Не смог смотреть до конца. Поражаюсь, что у человека в голове, решившему поставить этот фильм?! На какую аудиторию он рассчитан?! Палата 6. Никакого уважения к зрителю! Такое г....преподносить!
27 декабря 2022, 14:46 Ответить
azajora0812 29 декабря 2022, 20:36
Оценка
Топ
29 декабря 2022, 20:36 Ответить
Comon 30 декабря 2022, 03:46
Оценка
Очередная бредятина с Хориняком. Ужас просто. Сам бы я конечно на это ни за что не пошёл..
30 декабря 2022, 03:46 Ответить
User 31 декабря 2022, 20:21
Оценка
Ерунда полная
31 декабря 2022, 20:21 Ответить
Светлана Алтухова 2 января 2023, 12:29
Оценка
Очень скучный фильм😢
2 января 2023, 12:29 Ответить
User 2 января 2023, 13:21
Оценка
Зря потеряно время! Фильм ни о чем! 🤦🏼
2 января 2023, 13:21 Ответить
artemkutuzov978 3 января 2023, 20:56
Оценка
Топ
3 января 2023, 20:56 Ответить
User 4 января 2023, 14:13
Оценка
Клевый
4 января 2023, 14:13 Ответить
Сергей Усольцев 4 января 2023, 14:28
Не стоит тратить время и деньги на это недоразумение, которое даже фильмом назвать язык не поворачивается. Сюжет, сценарий, игра актёров на твердую оценку "0".
4 января 2023, 14:28 Ответить
Юлия Останина 4 января 2023, 16:33
Оценка
Сценарий-бред сумасшедшего! Условия прокатчика-никаких скидок на билеты понятно, за такой фильм ещё приплачивать нужно, чтобы его продать зрителю. Жалко потраченного времени... не ходите!!!😫
4 января 2023, 16:33 Ответить
Марина Марина 4 января 2023, 20:17
Оценка
Замечательный фильм. Ходила с дочкой 14 лет, очень понравися. Игра актеров на высоте. Фильм добрый, хороший и смешной, без пошлости надоевшей. Хочется продолжения!
4 января 2023, 20:17 Ответить
aida-52 5 января 2023, 09:46
Оценка
Смсм
5 января 2023, 09:46 Ответить
aida-52 5 января 2023, 09:50
Оценка
Игра актёров хорошая, но придуманная история никакая, полная ерунда... Неправдоподобная, не интересная и глупая... 1-я часть действительно интересная. А 2-ю лучше не смотреть, чтоб не смазалось приятное впечатление о 1-й...
5 января 2023, 09:50 Ответить
Владимир Дорофеев 6 января 2023, 15:40
На один раз
6 января 2023, 15:40 Ответить
gridneva2804 7 января 2023, 10:11
Оценка
Первый фильм был смешнее
7 января 2023, 10:11 Ответить
Мария Рубанова 8 января 2023, 16:17
Оценка
Классный фильм
8 января 2023, 16:17 Ответить
Мария Рубанова 8 января 2023, 16:23
Оценка
Не знаю, кому что не нравится, но ходили на фильм всей семьей, очень добрый и со смыслом, так скажем не для всех людей!
Поймут не все.
Но нам фильм понравился!
8 января 2023, 16:23 Ответить
Роман Пулатов 9 января 2023, 20:26
Оценка
Хороший, добрый, душевный
9 января 2023, 20:26 Ответить
Артём Казарцев 10 января 2023, 22:47
Оценка
Отличный фильм но мне больше понравилась первая часть.
10 января 2023, 22:47 Ответить
kuz1997 15 января 2023, 13:14
Оценка
Фильм хороший, но первая часть лучше
15 января 2023, 13:14 Ответить
Ваня Филиппов 18 января 2023, 20:48
в ответ на сообщение Натали Д от 19 декабря 2022, 20:33
Твой рот детский сад
18 января 2023, 20:48 Ответить
Ваня Филиппов 18 января 2023, 20:51
в ответ на сообщение matrixds от 21 декабря 2022, 23:41
Сделай лучше
18 января 2023, 20:51 Ответить
Potekhin 20 февраля 2023, 13:37
Оценка
Сценарий совершенно никакой: неправдоподобная история на уровне детского сада. Игра актёров - средненькая. Первую часть не смотрел, сравнить не могу, но более ранний фильм этого режиссёра "Карп отмороженный" не идёт ни в какое сравнение с этой поделкой. Разочарован.
20 февраля 2023, 13:37 Ответить
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