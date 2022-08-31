L'immensità,

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Рим, 1970-е годы. Молодая семья Боргетти только что переехала в новую квартиру в недавно построенном жилом комплексе. Но семья уже не так сплочена, как прежде. Клара и Феличе больше не любят друг друга, но не могут заставить себя расстаться. Клара находит убежище от одиночества в своих троих детях. Адриане, самой старшей, только что исполнилось 12 лет, и она является самым внимательным свидетелем настроения Клары и растущей напряженности между ее родителями. Адриана отвергает свое имя, свою личность, она хочет убедить всех, что она мальчик, и это упрямство доводит до предела и без того хрупкий семейный баланс.
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