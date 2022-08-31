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Постер фильма Необъятность
6.5
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6.5

Необъятность

, 2022
L'immensità
Италия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Необъятность
6.5

О фильме

Рим, 1970-е годы. Молодая семья Боргетти только что переехала в новую квартиру в недавно построенном жилом комплексе. Но семья уже не так сплочена, как прежде. Клара и Феличе больше не любят друг друга, но не могут заставить себя расстаться. Клара находит убежище от одиночества в своих троих детях. Адриане, самой старшей, только что исполнилось 12 лет, и она является самым внимательным свидетелем настроения Клары и растущей напряженности между ее родителями. Адриана отвергает свое имя, свою личность, она хочет убедить всех, что она мальчик, и это упрямство доводит до предела и без того хрупкий семейный баланс.

В ролях

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Clara
Винченцо Амато
Винченцо Амато
Felice
Филиппо Пучилло
Аврора Кваттрокки
Аврора Кваттрокки
Элена Арвиго
Luana Giuliani
Adri
Patrizio Francioni
Gino
María Chiara Goretti
Diana
Penélope Nieto Conti
Sara
Alvia Reale
Nonna
India Santella
María
Mariangela Granelli
Dottoressa
Режиссер Эмануэле Криалезе
Сценарист Франческа Маньери, Эмануэле Криалезе, Витторио Морони
Композитор Rauelsson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 августа 2023
Премьера в мире 31 августа 2022
Дата выхода
1 августа 2024 Аргентина +13
27 июля 2023 Бразилия 14
27 июля 2023 Германия
10 ноября 2022 Греция K12
28 октября 2022 Испания
15 сентября 2022 Италия
16 марта 2023 Литва N13
6 апреля 2023 Нидерланды
15 сентября 2022 Португалия M/12
5 мая 2023 США NR
20 апреля 2023 Сербия
17 февраля 2023 Турция
4 мая 2023 Украина
22 сентября 2023 Финляндия K-12
11 января 2023 Франция
31 августа 2023 Хорватия
10 октября 2024 Чили 14
8 сентября 2023 Швеция 7
9 августа 2023 Эстония
25 января 2024 Южная Корея 12
Бюджет €11 720 000
Сборы в мире $3 019 851
Производство Wildside, Chapter 2, France 3 Cinéma
Другие названия
L'immensità, Min enastående mamma, Min enestående mor, The Immensity, A Imensidão, Beskrajna ljubav, Bezmiar, Immensità, L'Immensità: Meine fantastische Mutter, L'Immensità: Por Amor, L'mmensita, La inmensidad, Lõpmatu armastus, Neskončnost, Rakas äitini, Uçsuz Bucaksız, Végtelenség, Απέραντη αγάπη, Безкрайността, Безмежність, Необъятность, 림멘시타, 巨大, 羅馬年少時代, L'mmensita - Por Amor

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 22 марта 2023

Отзывы о фильме

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