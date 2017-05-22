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За пределами, 2017

2017 / Франция / Венгрия / Чехия / Словакия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в 2019 году. Верховное правительство Земли запускает в Космос новаторскую миссию, в ходе которой лучшие астронавты, модифицированные с помощью передовой земной робототехники, отправляются в долгое и очень опасное путешествие через недавно обнаруженную червоточину, известную как Пустота. Когда члены миссии неожиданно возвращаются на Землю, представители космического агентства спешит выяснить, с чем астронавты столкнулись во время самого первого межзвездного космического путешествия. Но правда превосходит все их ожидания…

  • В сцене, где ученые одеты в желтые скафандры, их маски на самом деле представляют собой маски для снорклинга, полностью закрывающие лицо, без дыхательной трубки. На них даже есть насадка для экшен-камер.
  • Трансгуманизм, неоднократно упоминаемый в фильме, является вполне реальной областью интеллектуальной теории, разработанной философом Максом Мором.
  • Девиз Космического агентства, изображенный на печати, – «verum absque terminos», что на латыни означает «безграничная правда/долг/честь».
  • В ролике, показывающем историю человечества, есть кадр из фильма «Происхождение неизвестно», также написанного и снятого режиссером Хосровом Дуллулом.

Потеряв место на электростанции в маленькой словацкой деревушке, 50-летний Агостон принимает сомнительное, но заманчивое предложение поработать сварщиком на верфи в Латвии. Поездка в надежде на новую работу превращается в цепь абсурдных событий и мимолётных знакомств. Однако мужчина не теряет надежды заработать и исполнить мечту о ловле большой рыбы в открытом море.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Год выпуска 2017
Премьера в мире 22 мая 2017
Режиссер
Дьёрдь Кристоф
В ролях
Аттила Бошарски
Шандор Терхеш
Гуна Зариня
Виктор Немец
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма За пределами 2 постера
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