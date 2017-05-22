За пределами, 2017

Действие фильма происходит в 2019 году. Верховное правительство Земли запускает в Космос новаторскую миссию, в ходе которой лучшие астронавты, модифицированные с помощью передовой земной робототехники, отправляются в долгое и очень опасное путешествие через недавно обнаруженную червоточину, известную как Пустота. Когда члены миссии неожиданно возвращаются на Землю, представители космического агентства спешит выяснить, с чем астронавты столкнулись во время самого первого межзвездного космического путешествия. Но правда превосходит все их ожидания…