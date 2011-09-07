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Постер фильма Материк
6.6
Материк - Дублированный трейлер
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6.6

Материк

, 2011
Terraferma
Франция, Италия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Материк
6.6
Материк - Дублированный трейлер
Материк  Дублированный трейлер

О фильме

Жители живописного сицилийского острова Лампедуза испокон веков зарабатывали себе на жизнь рыболовным промыслом. Но времена изменились. Выросшие дети понимают, что море не будет кормить их вечно. В центре конфликта оказывается юный сын погибшего рыбака: родной дядя пытается вовлечь племянника в туристический бизнес в то время как дед требует хранить верность рыбацким традициям. Отношения внутри семьи накаляются до предела, когда на остров прибывает целая партия нелегальных беженцев из Африки.

По закону рыбаки обязаны сообщить о происшествии властям, после чего эмигранты будут экстрадированы обратно в Африку. Привыкшие оказывать помощь всем, попавшим в беду, сицилийские рыбаки не могут допустить, чтобы по их вине пострадали женщины и дети. Члены семьи оказываются перед непростым выбором.

В ролях

Филиппо Пучилло
Filippo
Донателла Финокьяро
Донателла Финокьяро
Giulietta
Беппе Фиорелло
Nino
Миммо Кутиккьо
Ernesto
Тициана Лодато
Тициана Лодато
Maria
Martina Codecasa
Maura
Клаудио Сантамария
Клаудио Сантамария
Finanziere
Филиппо Скарафия
Marco
Timnit T.
Sara
Пьерпаоло Споллон
Пьерпаоло Споллон
Stefano
Режиссер Эмануэле Криалезе
Сценарист Эмануэле Криалезе, Витторио Морони
Композитор Франко Пьерсанти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 сентября 2011
Дата выхода
29 марта 2012 Россия Другое кино
29 марта 2012 Беларусь
11 октября 2013 Бразилия
7 сентября 2011 Дания 15
27 июля 2012 Испания
7 сентября 2011 Италия
29 марта 2012 Казахстан
19 апреля 2012 Португалия
6 сентября 2013 США
4 июля 2013 Украина
MPAA R
Бюджет €9 150 000
Сборы в мире $2 343 302
Производство Cattleya, Babe Film, France 2 Cinéma
Другие названия
Terraferma, Материк, A tenger törvénye, Kopno, Maismaa, Memleket, Tairiku, Terra ferma, Terra Firme, Umi to tairiku, Στη στεριά, Твърда земя, 内陆, 海と大陸, 這些年，我們一起追逐金錢, 테라페르마

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Материк - Дублированный трейлер
Материк Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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