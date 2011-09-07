Жители живописного сицилийского острова Лампедуза испокон веков зарабатывали себе на жизнь рыболовным промыслом. Но времена изменились. Выросшие дети понимают, что море не будет кормить их вечно. В центре конфликта оказывается юный сын погибшего рыбака: родной дядя пытается вовлечь племянника в туристический бизнес в то время как дед требует хранить верность рыбацким традициям. Отношения внутри семьи накаляются до предела, когда на остров прибывает целая партия нелегальных беженцев из Африки.

По закону рыбаки обязаны сообщить о происшествии властям, после чего эмигранты будут экстрадированы обратно в Африку. Привыкшие оказывать помощь всем, попавшим в беду, сицилийские рыбаки не могут допустить, чтобы по их вине пострадали женщины и дети. Члены семьи оказываются перед непростым выбором.