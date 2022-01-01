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Константин Желдин
Константин Желдин
О персоне
Фильмография
Константин Желдин
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Дата рождения
5 октября 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Константина Желдина
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Фильмография Константина Желдина
Чудес не бывает
мелодрама
2009, Россия
0.0
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