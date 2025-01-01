Меню
Фильмы
Кроваво-красный
Награды и номинации фильма Кроваво-красный
Награды и номинации фильма Кроваво-красный 1996
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Венецианский кинофестиваль 1996
Лучший сценарий
Победитель
Best Production Design
Победитель
Best Score
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Best Restored Film
Номинант
Сандэнс 1997
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Победитель
