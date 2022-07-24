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Зальцбург-100: Аида
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Salzburg-100: Aida

Зальцбург-100: Аида, 2017

2017 / Австрия
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О фильме

На Зальцбургском фестивале популярная опера Джузеппе Верди «Аида» исполнялась всего один раз, в 1979 году в постановке и под руководством Герберта фон Караяна. Для нынешнего возвращения Зальцбургский фестиваль собрал потрясающую команду артистов, благодаря которой этот спектакль стал самым востребованным за всю историю фестиваля. Великолепный состав возглавляет Анна Нетребко в заглавной партии. Режиссёр-постановщик – проживающая в Нью-Йорке иранская фотохудожница Ширин Нешат, а дирижирует спектаклем лучший в мире вердиевский дирижёр, Риккардо Мути. Несмотря на то, что «Аида» считается одной из самых растиражированных опер, она представляет собой глубокое размышление на тему иерархии власти. Лучше всего она известна своим великолепным «Триумфальным маршем», однако принадлежит к числу наиболее лирических опер Верди и выстроена вокруг личных чувств трёх жертв злосчастного любовного треугольника: Радамеса, доблестного египетского военачальника, и двух соперниц за его сердце, дочери фараона Амнерис и её рабыни-эфиопки Аиды.

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Продолжительность 3 часа 1 минута
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ширин Нешат
В ролях
Анна Нетребко
Екатерина Семенчук
Франческо Мели
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зальцбург-100: Аида 1 постер
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«Зальцбург-100: Аида» в кинотеатрах

вс 24
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