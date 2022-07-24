Зальцбург-100: Аида, 2017

На Зальцбургском фестивале популярная опера Джузеппе Верди «Аида» исполнялась всего один раз, в 1979 году в постановке и под руководством Герберта фон Караяна. Для нынешнего возвращения Зальцбургский фестиваль собрал потрясающую команду артистов, благодаря которой этот спектакль стал самым востребованным за всю историю фестиваля. Великолепный состав возглавляет Анна Нетребко в заглавной партии. Режиссёр-постановщик – проживающая в Нью-Йорке иранская фотохудожница Ширин Нешат, а дирижирует спектаклем лучший в мире вердиевский дирижёр, Риккардо Мути. Несмотря на то, что «Аида» считается одной из самых растиражированных опер, она представляет собой глубокое размышление на тему иерархии власти. Лучше всего она известна своим великолепным «Триумфальным маршем», однако принадлежит к числу наиболее лирических опер Верди и выстроена вокруг личных чувств трёх жертв злосчастного любовного треугольника: Радамеса, доблестного египетского военачальника, и двух соперниц за его сердце, дочери фараона Амнерис и её рабыни-эфиопки Аиды.