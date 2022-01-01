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TheatreHD: Евгений Онегин: Хворостовский
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Eugene Onegin

TheatreHD: Евгений Онегин: Хворостовский, 2017

2017 / США
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О фильме

Пушкин + Чайковский = любовь. И это, в первую очередь, зрительская любовь к чарующей и глубоко русской опере о подверженном меланхолии столичном повесе Онегине, нежной деревенской юнице Лариной и бедняге-поэте Ленском, жертве судьбы и переменчивого онегинского настроения. Постановка англичанки Деборы Уорнер уже транслировалась в проекте Live in HD: в 2013 году спектакль открывал сезон в Мет. Впрочем, он — легкий, солнечный и совсем чуть-чуть лубочный (вообще, Уорнер очень старательно воссоздала приметы русской жизни), подкупающий красотой и простотой, — не может надоесть. Особенно когда в главных партиях — оперные боги Хворостовский и Нетребко.

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Продолжительность 3 часа 37 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Дебора Уорнер
В ролях
Анна Нетребко
Дмитрий Хворостовский
Елена Максимова
Алексей Долгов
Штефан Коцан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Евгений Онегин: Хворостовский 1 постер
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