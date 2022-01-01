TheatreHD: Евгений Онегин: Хворостовский, 2017

Пушкин + Чайковский = любовь. И это, в первую очередь, зрительская любовь к чарующей и глубоко русской опере о подверженном меланхолии столичном повесе Онегине, нежной деревенской юнице Лариной и бедняге-поэте Ленском, жертве судьбы и переменчивого онегинского настроения. Постановка англичанки Деборы Уорнер уже транслировалась в проекте Live in HD: в 2013 году спектакль открывал сезон в Мет. Впрочем, он — легкий, солнечный и совсем чуть-чуть лубочный (вообще, Уорнер очень старательно воссоздала приметы русской жизни), подкупающий красотой и простотой, — не может надоесть. Особенно когда в главных партиях — оперные боги Хворостовский и Нетребко.