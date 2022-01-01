OperaHD: Кармен, 2018

В заглавной партии классической французской оперы Жоржа Бизе блистает Анна Горячева. Режиссер-постановщик захватывающего спектакля Королевской оперы — Барри Коски. «Кармен» — наиболее известное произведение французского композитора Жоржа Бизе и одна из самых знаменитых опер во всей истории искусства. Ее «Хабанера» и «Куплеты тореадора» широко известны в массовой культуре. Головокружительное сочетание страсти, чувственности и насилия в этой опере изначально оказалось слишком эффектным для музыкальной сцены, и премьера в 1875 году катастрофически провалилась. Вскоре после этого Бизе скончался, так и не узнав, какой триумф ждёт его оперу впоследствии: в одном только театре Ковент-Гарден ее исполняли более 500 раз. В энергичной и визуальной постановке Барри Коски, впервые поставленной в Опере Франкфурта, всеми любимая классика предстает с нового ракурса. Австралийский режиссер, один из наиболее популярных современных постановщиков опер, дебютировал в Ковент-Гарден успешной постановкой «Носа» Шостаковича в 2016 году. Его «Кармен» представляет собой весьма нетрадиционную интерпретацию, со включением написанной для этой оперы, но редко исполняемой музыки Бизе и оригинальным взглядом на вечно актуальный образ главной героини.