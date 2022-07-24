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Зальцбург-100: Свадьба Фигаро
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Зальцбург-100: Свадьба Фигаро, 2006

2006 / Австрия
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О фильме

В год 250-летия со дня рождения Моцарта эта постановка «Свадьбы Фигаро» стала жемчужиной Зальцбургского марафона, представившего публике все оперы великого уроженца этого города. Режиссер Клаус Гут создал неожиданно драматическую, символистскую версию бессмертной комедии Бомарше – Моцарта – Да-Понте. А маэстро Николаус Арнонкур отточил каждую мелочь со звездным ансамблем солистов, включая лукавую Сюзанну – Анну Нетребко. За 100 лет Зальцбургского фестиваля опера Моцарта «Свадьба Фигаро» была поставлена на фестивальных площадках 55 раз. И это не считая концертов, в которых звучали ее фрагменты. То есть, лет, когда «Свадьбу Фигаро» на родине ее автора играли, больше, чем лет, когда Зальцбург об этом произведении забывал. После обязательной для каждого фестиваля постановки пьесы Гуго фон Гофмансталя «Имярек» (Jedermann), «Свадьба Фигаро» – самое популярное произведение Зальцбурга. Но и в этой богатой компании спектакль 2006 года занимает особое место. В тот год 250-летия гениального зальцбуржца на фестивале были поставлены все 22 оперы Моцарта. И все равно главным событием фестиваля стала «Свадьба Фигаро», открывшая еще и новый фестивальный театр – „Haus für Mozart“ («Дом для Моцарта»). При этом знаменитые постановщики – режиссер Клаус Гут и ныне уже покойный дирижер Николаус Арнонкур – сотворили далеко не легкую комедию. Режиссер, вдохновляясь фильмами Бергмана и пьесами Стриндберга и Метерлинка, погрузил комедию Бомарше – Моцарта – Да-Понте в черно-белый изобразительный ряд и заколдованную атмосферу глубоких личных переживаний героев. При этом они часто действуют как бы не по своей воле, а в буквальном смысле движимые введенным в оперу мимическим персонажем, в программке обозначенным как Херувим, но опознаваемым скорее как Купидон. Арнонкур – большой любитель медленных темпов – добился от певцов и оркестра идеальной фразировки, прекрасного стиля. Тридцатичетырехлетняя Анна Нетребко (Сюзанна), закрепившая в 2006 году завоеванное годом раньше положение первой звезды Зальцбурга, в этом спектакле вовсе не царствует. Она превосходно поет и играет в полном единении с другими участниками звездного ансамбля. Здесь все артисты первого уровня – достаточно назвать Бо Сковуса (Альмавива) или Доротею Рёшман (Графиня Розина). И невозможно глаз отвести от того, как они взаимодействуют на сцене, создавая у нас на глазах переполохи, обманы, любовные интриги, неподдельные страдания и радость героев.

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Продолжительность 3 часа 31 минута
Год выпуска 2006
Возраст 16+
Режиссер
Клаус Гут
В ролях
Доротея Рёшман
Анна Нетребко
Бо Сковус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зальцбург-100: Свадьба Фигаро 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Киномакс Водный
15:00 от 1000 ₽
Киномакс Мозаика
15:00 от 1000 ₽
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«Зальцбург-100: Свадьба Фигаро» в кинотеатрах

вс 24
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Киномакс Водный Водный стадион
2D
15:00 от 1000 ₽
Киномакс Мозаика Кожуховская
2D
15:00 от 1000 ₽
Киномакс Пражская Пражская
2D
15:00 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
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