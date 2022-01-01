Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
OperaHD: Венская опера: Тоска
Киноафиша Фильмы OperaHD: Венская опера: Тоска
Wiener Staatsoper: Tosca

OperaHD: Венская опера: Тоска, 2021

2021 / Австрия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Одна из наиболее известных опер в мире, «Тоска» Джакомо Пуччини не сходит со сцен оперных театров со дня своей премьеры в 1900 году. Успех этого произведения заключается в идеальном сочетании великолепной музыки, ярких персонажей и захватывающего конфликта, по своей драматической напряжённости не уступающего современным кинематографическим триллерам.Классический спектакль Маргарет Вальман с роскошными костюмами и монументальной сценографией Николая Бенуа радует зрителей Венской оперы с 1958 года и ставился в этом театре более 600 раз. Особенно символичен тот факт, что в этой постановке принимали участие самые известные оперные звёзды XX века, в том числе Рената Тебальди и Мария Каллас – в точно таких же костюмах, на фоне таких же декораций, которые зрители могут увидеть и сейчас. Теперь впечатляющая галерея исторических вступлений и громких имён пополнилась именем Анны Нетребко, блестяще исполнившей партию Тоски в этом спектакле в декабре 2020 года. В партии Каварадосси выступил тенор Юсиф Эйвазов, роль коварного начальника полиции Скарпиа впечатляюще исполнил бас-баритон Вольфганг Кох, а оркестр Венской оперы под управлением французского дирижёра Бертрана де Бийи прекрасно передал все краски и нюансы самой известной партитуры Пуччини.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Маргарита Вальман
В ролях
Анна Нетребко
Юсиф Эйвазов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма OperaHD: Венская опера: Тоска 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши