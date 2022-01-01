OperaHD: Венская опера: Тоска, 2021

Одна из наиболее известных опер в мире, «Тоска» Джакомо Пуччини не сходит со сцен оперных театров со дня своей премьеры в 1900 году. Успех этого произведения заключается в идеальном сочетании великолепной музыки, ярких персонажей и захватывающего конфликта, по своей драматической напряжённости не уступающего современным кинематографическим триллерам.Классический спектакль Маргарет Вальман с роскошными костюмами и монументальной сценографией Николая Бенуа радует зрителей Венской оперы с 1958 года и ставился в этом театре более 600 раз. Особенно символичен тот факт, что в этой постановке принимали участие самые известные оперные звёзды XX века, в том числе Рената Тебальди и Мария Каллас – в точно таких же костюмах, на фоне таких же декораций, которые зрители могут увидеть и сейчас. Теперь впечатляющая галерея исторических вступлений и громких имён пополнилась именем Анны Нетребко, блестяще исполнившей партию Тоски в этом спектакле в декабре 2020 года. В партии Каварадосси выступил тенор Юсиф Эйвазов, роль коварного начальника полиции Скарпиа впечатляюще исполнил бас-баритон Вольфганг Кох, а оркестр Венской оперы под управлением французского дирижёра Бертрана де Бийи прекрасно передал все краски и нюансы самой известной партитуры Пуччини.