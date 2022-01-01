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OperaHD: Макбет, 2018

2018 / Великобритания
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О фильме

Оперой Верди на основе трагедии Шекспира дирижирует Антонио Паппано, а выдающийся состав возглавляют Анна Нетребко, Зелько Лучич и Ильдебрандо д'Арканджело. Увлечение Верди Шекспиром, продолжавшееся в течение всей жизни композитора, началось с «Макбета», пьесы, которую он считал «одним из величайших человеческих творений». Вместе со своим либреттистом Франческо Мария Пьяве Верди был намерен написать «нечто необыкновенное». Их успех явственно слышен в каждом такте партитуры, считающейся одной из наиболее театральных у Верди: она так и бурлит демонической энергией. Воин Макбет сражается за короля Шотландии — но когда ведьмы предрекают ему, что он сам станет королём, безжалостное честолюбие толкает Макбета и его жену на ужасные деяния. Убийством Макбет добывает себе корону, и его краткое и обречённое правление отличается интригами и жестокостью. Ведьмы изрекают ещё одно пророчество, которое также сбывается: Макбет и его жена погибают, справедливость восстановлена. Спектакль Филлиды Ллойд, поставленный для Королевской оперы в 2002 году, радует насыщенностью красок, с основной палитрой в черных, алых и золотых тонах. Ведьмы в интерпретации художника Энтони Уорда изображены как странные создания в алых тюрбанах, бессменные посланницы судьбы. Бездетность Макбета и его жены в постановке Ллойд представлена роковой тенью, стоящей за их ужасными поступками. В спектакле Королевской оперы используется парижская версия 1865 года, куда Верди добавил великолепную арию леди Макбет «Lalucelangue».

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Продолжительность 3 часа 35 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Филлида Ллойд
В ролях
Анна Нетребко
Зелько Лучич
Ильдебрандо Д’Арканджело
Все актеры и съемочная группа
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