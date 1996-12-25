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Людмила Давыдова
Людмила Давыдова Lyudmila Davydova
Киноафиша Персоны Людмила Давыдова

Людмила Давыдова

Lyudmila Davydova

Дата рождения
29 марта 1939
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 декабря 1996
Место рождения
Тула, Россия

Биография Людмилы Давыдовой

Людмила Петровна Давыдова (в девичестве Шляхтур) — советская актриса театра и кино, известная по ярким характерным ролям.
Родилась 29 марта 1939 года в Туле, скончалась 25 декабря 1996 года в Москве.

Окончила актёрский факультет ВГИКа в 1962 году (мастерская Г. Козинцева и С. Скворцова). Была участницей театра пантомимы «Эктемим», а с 1964 по 1994 год служила в Театре-студии киноактёра.

Зрителям запомнилась ролями Верки-модистки в фильме «Место встречи изменить нельзя» и Натальи в «Тени исчезают в полдень».

Фильмография Людмилы Давыдовой

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