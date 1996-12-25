Людмила Давыдова

Людмила Петровна Давыдова (в девичестве Шляхтур) — советская актриса театра и кино, известная по ярким характерным ролям.

Родилась 29 марта 1939 года в Туле, скончалась 25 декабря 1996 года в Москве.

Окончила актёрский факультет ВГИКа в 1962 году (мастерская Г. Козинцева и С. Скворцова). Была участницей театра пантомимы «Эктемим», а с 1964 по 1994 год служила в Театре-студии киноактёра.

Зрителям запомнилась ролями Верки-модистки в фильме «Место встречи изменить нельзя» и Натальи в «Тени исчезают в полдень».