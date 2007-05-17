Marie Потолок — это, наверное, последнее, что видят почти все. По крайней мере 90% умирающих. Точно. И когда умираешь, последнее, что видишь, отпечатывается в твоём глазу. Как фотография. Представь, сколько людей с потолками в глазах.

Floriane Потолки никогда не будут казаться прежними.