Постер фильма Водяные лилии
Постер фильма Водяные лилии
6.5 Рейтинг IMDb: 6.7
Водяные лилии

Naissance des Pieuvres 18+
О фильме

Пятнадцатилетние пловчихи. Нежный возраст. Смятение, влечение, и страх на пороге взрослой жизни.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 15 марта 2008
Премьера в мире 17 мая 2007
Дата выхода
3 июля 2008 Германия
27 июля 2020 Испания
6 марта 2008 Нидерланды
11 апреля 2008 Норвегия
17 мая 2007 США
15 августа 2007 Франция
7 мая 2021 Швеция
13 августа 2020 Южная Корея
Сборы в мире $628 258
Производство Balthazar Productions, Lilies Films, Canal+
Другие названия
Naissance des pieuvres, Water Lilies, Les pieuvres, Lilie wodne, Lírios d'água, Ninféias, Noufara, Unter Wasser, über Kopf, Vandens lelijos, Vannliljer, Vízi liliomok, Vodeni ljiljani, Water Lilies - Der Liebe auf der Spur, Water Lillies, Νούφαρα, Водни лилии, Водяні лілії, Водяные лилии, 愛上壞女孩, 水の中のつぼみ
Режиссер
Селин Сьямма
Селин Сьямма
В ролях
Полина Аккар
Луис Блашер
Адель Энель
Адель Энель
Мари Гили-Пьер
Мари Гили-Пьер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Marie Потолок — это, наверное, последнее, что видят почти все. По крайней мере 90% умирающих. Точно. И когда умираешь, последнее, что видишь, отпечатывается в твоём глазу. Как фотография. Представь, сколько людей с потолками в глазах.
Floriane Потолки никогда не будут казаться прежними.
Кадры из фильма
