Naissance des pieuvres, Water Lilies, Les pieuvres, Lilie wodne, Lírios d'água, Ninféias, Noufara, Unter Wasser, über Kopf, Vandens lelijos, Vannliljer, Vízi liliomok, Vodeni ljiljani, Water Lilies - Der Liebe auf der Spur, Water Lillies, Νούφαρα, Водни лилии, Водяні лілії, Водяные лилии, 愛上壞女孩, 水の中のつぼみ
Отзывы о фильме
Цитаты
MarieПотолок — это, наверное, последнее, что видят почти все. По крайней мере 90% умирающих. Точно. И когда умираешь, последнее, что видишь, отпечатывается в твоём глазу. Как фотография. Представь, сколько людей с потолками в глазах.
FlorianeПотолки никогда не будут казаться прежними.