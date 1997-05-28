Как из нежного, талантливого, счастливого, всеми любимого ребенка сделать трудновоспитуемого неврастеника? Почему мальчики порой так не любят стричься? Где граница между родительской любовью и преступной жестокостью, ломкой нежной детской души? Что может быть страшнее в семь лет, чем предательство любящей и всегда всё понимавшей матери?



И, наконец, главное — всегда ли уместны наши страхи, если ребенок растет нестандартным, и не есть ли эти страхи лишь оборотная сторона обывательского стремления загнать всех в одни рамки, уничтожить индивидуальность, а с ней, разумеется, и все таланты маленького ЧЕЛОВЕКА?