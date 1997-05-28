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Постер фильма Моя жизнь в розовом цвете
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Киноафиша Фильмы Моя жизнь в розовом цвете

Моя жизнь в розовом цвете

Фильм о сложных взаимоотношениях матери и нестандартного ребенка Ma vie en rose 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Как из нежного, талантливого, счастливого, всеми любимого ребенка сделать трудновоспитуемого неврастеника? Почему мальчики порой так не любят стричься? Где граница между родительской любовью и преступной жестокостью, ломкой нежной детской души? Что может быть страшнее в семь лет, чем предательство любящей и всегда всё понимавшей матери?

И, наконец, главное — всегда ли уместны наши страхи, если ребенок растет нестандартным, и не есть ли эти страхи лишь оборотная сторона обывательского стремления загнать всех в одни рамки, уничтожить индивидуальность, а с ней, разумеется, и все таланты маленького ЧЕЛОВЕКА?

Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 28 мая 1997
Дата выхода
9 октября 1997 Нидерланды
28 мая 1997 США
28 мая 1997 Франция
24 января 1998 Южная Корея All
MPAA R
Сборы в мире $2 162 043
Производство Haut et Court, La Sept Cinéma, TF1 Films Production
Другие названия
Ma vie en rose, Mi vida en rosa, En dans på roser, Ena agori sta roz, La mia vita in rosa, Mein Leben in Rosarot, Minha Vida em Cor-de-Rosa, Mitt liv i rosa, Moj život u ružičastom, Moj život u ružičastome, Moje zivljenje v roznatem, My Life in Pink, Pembe hayat, Różowe lata, Rózsaszín életem, Ruusuinen elämäni, Моя жизнь в розовом цвете, ぼくのバラ色の人生, 玫瑰少年, 玫瑰少年梦
Режиссер
Ален Берлинер
В ролях
Мишель Ларок
Мишель Ларок
Жан-Филипп Экоффей
Элен Венсан
Элен Венсан
Мари Бюнель
Мари Бюнель
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
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