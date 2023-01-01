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Год вечной бури
Киноафиша Фильмы Год вечной бури Год вечной бури, 2021: актеры и роли
The Year of the Everlasting Storm Год вечной бури 2021 / США / Сингапур / Иран / Чили / Таиланд
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Год вечной бури, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Чен Дэвид Лоури Дэвид Лоури David Lowery Джафар Панахи Джафар Панахи Jafar Panahi Лора Пойтрас Laura Poitras
В ролях
Чжан Юй Zhang Yu Чжоу Дунъюй Чжоу Дунъюй Zhou Dongyu
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