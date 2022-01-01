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Лэй Цзяинь
Лэй Цзяинь
Lei Jiayin
О персоне
Фильмография
Лэй Цзяинь
Lei Jiayin
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Дата рождения
29 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Тедун, Китайская Народная Республика
Биография Лэй Цзяинь
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Фильмография Лэй Цзяинь
Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал
2021, Китай
6.0
Как долго продлится наша любовь?
мелодрама, комедия, фантастика
2018, Китай
6.0
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