Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чужой. Вторжение"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Лю Хаоцюнь
Liu Haocun
Киноафиша
Персоны
Лю Хаоцюнь
Лю Хаоцюнь
Liu Haocun
Дата рождения
20 мая 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Тунхуа, Китай
Популярные фильмы
Кунг-фу жеребец
(2023)
8.043478
Фильмография Лю Хаоцюнь
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
8
Кунг-фу жеребец
Long ma jing shen
боевик, комедия, драма
2023, Китай
Билеты
Новости о Лю Хаоцюнь
В российский прокат выйдет фильм с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец»
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)