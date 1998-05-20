Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чужой. Вторжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лю Хаоцюнь
Лю Хаоцюнь Liu Haocun
Киноафиша Персоны Лю Хаоцюнь

Лю Хаоцюнь

Liu Haocun

Дата рождения
20 мая 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Тунхуа, Китай

Популярные фильмы

Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец (2023)
8.043478

Фильмография Лю Хаоцюнь

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Кунг-фу жеребец 8
Кунг-фу жеребец Long ma jing shen
боевик, комедия, драма 2023, Китай
Билеты
Новости о Лю Хаоцюнь
В российский прокат выйдет фильм с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец»
В российский прокат выйдет фильм с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец»
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App