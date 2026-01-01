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Фильмография
Матильда Ламюс
Mathilde Lamusse
Киноафиша
Персоны
Матильда Ламюс
Матильда Ламюс
Mathilde Lamusse
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.6
История любви и желания
(2021)
6.6
Лодка в саду
(2024)
6.2
Быстрее ветра
(2025)
Фильмография Матильда Ламюс
6.2
Быстрее ветра
Faster
драма
2025, Франция
Смотреть трейлер
6.6
Лодка в саду
Slocum et moi
анимация
2024, Франция / Люксембург
6.6
История любви и желания
Une histoire d'amour et de désir
драма, мелодрама
2021, Франция / Тунис
5.1
Кандиша: демон мести
Kandisha
ужасы
2020, Франция
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