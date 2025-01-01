Бросил все и навсегда уехал: почему в сериале «Родители» заменили Макса?

Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера

212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах

С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест)

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город

Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули

Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»