«Руки прочь!»: Рецензия Киноафиши

У раввина Мойши финансовые трудности в семье, а все его родственники нуждаются в его помощи. В ортодоксальном еврейском районе чересчур мало работы, и он решает выйти за пределы своего квартала, чтобы найти любую подработку. В процессе своих блужданий Мойша натыкается на школу танцев, где Вивианна учит людей танго. Молодая женщина впечатлена способностями раввина и предлагает ему стать ее партнером в предстоящем танцевальном конкурсе. Несмотря на свою любовь к танцам и возможность выиграть немало денег, Мойша не может пожертвовать своей верой. Согласно его религии, он не имеет права прикасаться к женщине, которая не является его женой. В конце концов, мужчина находит способ, который может стать компромиссом, но будет ли этого достаточно, чтобы близкие приняли его выбор?

Руки прочь!

Очевидно, что вера играет здесь основополагающую роль, но это вовсе не значит, что создатели стремятся заполнить ею весь фильм. На самом деле, на передний план выходит внутренний кризис Мойши, который просто пытается поступить правильно. Поиски так называемой «истины» вынуждают его узнать побольше о других религиях. Раз за разом герой пытается найти выход из ситуации и проводит целое исследование, как другие верующие поступили бы на его месте. Этот путь по улицам Нью-Йорка оказывается объединяющим для нескольких религиозных систем, которые, несмотря на различия, находят точки соприкосновения. Как совместить свою страсть к танцам и незыблемые убеждения? Возможен ли компромисс, если дело касается религии? И на что мы готовы пойти, чтобы помочь собственной семье? Все эти вопросы переплетаются на протяжении истории, сопровождая Мойшу до самого танцевального конкурса.

Что касается самих танцев, вопреки характеру танго, фильм не выглядит динамичным. В этом смысле зрителя ожидает некоторое разочарование, поскольку картина напоминает медленное передвижение одного человека от точки А до точки Б. Больше половины хронометража Мойша общается с представителями других религий и со своими родственниками, чтобы решить наконец дилемму. Знойный аргентинский танец вырывается наружу лишь в небольших отрывках репетиций и самого состязания.

Впрочем, даж

Руки прочь!

е религия и танец в какой-то момент уходят на второй план, когда сценаристы поднимают узнаваемый для многих конфликт – необходимость просить о помощи других, когда понимаешь, что не справляешься самостоятельно. Многочисленные близкие Мойши приходят к нему за советом, деньгами и поддержкой, и сам раввин всегда готов подать руку помощи, закрыв глаза на собственные проблемы. Но в какой-то момент терпению и бесконечной стойкости приходит конец, и герой понимает, насколько ему самому необходимы его родные. Если тема религии или танцевальный лейтмотив может и не особенно привлечь кого-либо из зрителей, то вопрос о том, что иногда нужно просто подумать о себе, явно знаком каждому из нас.

«Руки прочь!», несмотря на свои недостатки и отсутствие запоминающейся драматургии, можно отнести к категории семейных фильмов, где полно комедийных диалогов, нет тяжести драматизма, а воодушевляющая концовка оставляет довольно приятное послевкусие.