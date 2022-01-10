Наша рецензия

У раввина Мойши финансовые трудности в семье, а все его родственники нуждаются в его помощи. В ортодоксальном еврейском районе чересчур мало работы, и он решает выйти за пределы своего квартала, чтобы найти любую подработку. В процессе своих блужданий Мойша натыкается на школу танцев, где Вивианна учит людей танго. Молодая женщина впечатлена способностями раввина и предлагает ему стать ее партнером в предстоящем танцевальном конкурсе. Несмотря на свою любовь к танцам и возможность выиграть…