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Руки прочь! Руки прочь!
Киноафиша Фильмы Руки прочь! Отзывы о фильме «Руки прочь!»
Tango Shalom Руки прочь! 2021 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Руки прочь!»

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Наша рецензия

У раввина Мойши финансовые трудности в семье, а все его родственники нуждаются в его помощи. В ортодоксальном еврейском районе чересчур мало работы, и он решает выйти за пределы своего квартала, чтобы найти любую подработку. В процессе своих блужданий Мойша натыкается на школу танцев, где Вивианна учит людей танго. Молодая женщина впечатлена способностями раввина и предлагает ему стать ее партнером в предстоящем танцевальном конкурсе. Несмотря на свою любовь к танцам и возможность выиграть…

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Михаил Колобов 10 января 2022, 19:12
Планирую в кино с девушкой сходить. По виду будет чистый позитивчик)
10 января 2022, 19:12 Ответить
Петр Поляков 16 января 2022, 12:24
Ну вроде так весело-прикольно. Иногда такое легкое кино прям хочется посмотреть...
16 января 2022, 12:24 Ответить
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