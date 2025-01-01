Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться

Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец

Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»