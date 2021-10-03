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Клэр служит в полиции, но после недавней трагедии начинает страдать от кошмаров и депрессии. На вызове ей не удается спасти молодого человека от самоубийства, зато получается приобрести чувство вины. Но это только начало ее черной полосы. Совсем скоро девушке сообщают о трагической смерти отца и просят вернуться в родной городок. За долгие годы ее отсутствия эти места окончательно пришли в упадок, закрыто даже местное отделение полиции. Во всей округе бесследно пропали мужчины и дети, а…