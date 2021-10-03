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Мама: Возвращение из тьмы Мама: Возвращение из тьмы
Киноафиша Фильмы Мама: Возвращение из тьмы Отзывы о фильме «Мама: Возвращение из тьмы»
The Unlit Мама: Возвращение из тьмы 2020 / Австралия
4.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Отзывы о фильме «Мама: Возвращение из тьмы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Клэр служит в полиции, но после недавней трагедии начинает страдать от кошмаров и депрессии. На вызове ей не удается спасти молодого человека от самоубийства, зато получается приобрести чувство вины. Но это только начало ее черной полосы. Совсем скоро девушке сообщают о трагической смерти отца и просят вернуться в родной городок. За долгие годы ее отсутствия эти места окончательно пришли в упадок, закрыто даже местное отделение полиции. Во всей округе бесследно пропали мужчины и дети, а…

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angels0035 3 октября 2021, 18:49
Оценка
Офигенный
3 октября 2021, 18:49 Ответить
User 3 октября 2021, 23:06
Оценка
Полная фигня
3 октября 2021, 23:06 Ответить
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