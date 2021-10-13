Наша рецензия

Джейсон (Роберт Вернон) и Ребекка (Бет Парк) прибывают в деревню, где Ребекке достался в наследство дом от тёти. Девушка с самого детства не бывала в этом селении, но ничего хорошего поездка в эту глушь не сулит. В доме можно организовать паб, но на самом деле молодая пара не планирует здесь оставаться. Тут начинаются странные события. Сначала у них выходит из строя машина, после в доме они находят жильцов, а там и странная женщина, называющая себя тётей Ребекки, проявляет не совсем здоровый…