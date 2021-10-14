«Деревня проклятых»: Рецензия Киноафиши

Джейсон (Роберт Вернон) и Ребекка (Бет Парк) прибывают в деревню, где Ребекке достался в наследство дом от тёти. Девушка с самого детства не бывала в этом селении, но ничего хорошего поездка в эту глушь не сулит. В доме можно организовать паб, но на самом деле молодая пара не планирует здесь оставаться. Тут начинаются странные события. Сначала у них выходит из строя машина, после в доме они находят жильцов, а там и странная женщина, называющая себя тётей Ребекки, проявляет не совсем здоровый интерес к гостям деревни.

Деревня проклятых

Британец Рейн Маккормак дебютирует в большом кино достаточно амбициозно, взяв на себя воистину робертородригесовский масштаб полномочий: кроме режиссёрских обязанностей, он также написал к фильму сценарий, продюсировал его, смонтировал и написал к нему саундтрек (Маккормак начинал как раз как музыкант и саунд-продюсер). Несмотря на широкий набор навыков своего создателя, картина всё равно выглядит любительской и проседает в тех моментах, которые мы привыкли видеть в первых картинах даже самых талантливых авторов. Это и не всегда действенные мизансцены, и недоработка (а часто переигрывание) актёров, и невыдержанный темпоритм повествования.

«Деревня проклятых» наследует британскому готическому хоррору, но не выдерживает амбиций этого щегольского жанра. В качестве главного приёма нагнетания саспенса здесь постоянный и нескончаемый туман, скрывающий иногда лица героев, а чаще всего – бюджетность постановки и артефакты павильонной съёмки. Создаётся впечатление, что туманом автор скрывает и огрехи в сюжете. Актёры играют старательно, но невыразительно. Первый план более убедителен, ко второму немало вопросов (обычно очень уместную Терезу Брэдли будто бы заставили превратить её вполне мрачную роль в балаган).

Деревня проклятых

Сюжет фильма пытается запутать и заинтриговать зрителя (ключевое слово – кольцо). Но в итоге всё это оказывается не так уж и важно для главной сюжетной ветки, которая не особо насыщена событием и действием, что оправдывает чрезмерно лаконичный по нашим временам (80 минут) хронометраж. При этом в картине удивительное количество повторяющихся сцен, если не сюжетно одинаковых, но очень похоже выполненных формально. Фильм местами оставляет впечатление художественного тренажёра, запущенного режиссёром с целью отработки авторских навыков.

При всём этом «Деревня проклятых» не создаёт совсем уж убогого впечатления. По видимости, Маккормак хотел создать некоторый оммаж британскому хоррору 60-х и 70-х, знакомому отечественному зрителю по серии про Дракулу с Кристофером Ли или «Близнецам зла» с Питером Кушингом, – что-то у него получилось, что-то нет, но некоторые поклонники нетрививальных и олдскульных хорроров наверняка оценят обаяние этой картины.