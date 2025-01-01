Зрители ждали шпионский хит с Колесниковым, а получили ностальгию по «Первому отделу»: что не так с сериалом «Разящий луч»

«Мне было стыдно»: почему Анатолий Васильев ушел из «Сватов» — виноватых много

Он был и тенью, и ключом»: кто такой Соло из «Укрытия» и почему без него рухнет вся система

«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале

Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)

Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать

«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными

Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»