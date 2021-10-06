«Курорт»: Рецензия Киноафиши

Лекс, Крис, Сэм и Бри — друзья, подтянутые красавцы и красавицы, хоть сейчас в Инстаграм. Индивидуальных черт у них немного, разве что вот Лекс увлекается паранормальными явлениями и хочет написать о них книгу. Поэтому остальные трое на ее день рождения придумали подарок – поездку на Гавайи в заброшенный отель с дурной репутацией. Говорят, жильцы встречали там ужасного призрака – Полулицую девушку. Путешествие в живописный уголок начинается весело, но надо ли говорить, что никому из красавцев и красавиц больше не доведется выложить селфи в Инстаграм?

Можно было бы упрекнуть — мол, зачем такие спойлеры. Но все дело в том, что по отношению к фильму Тейлора Чиена «Курорт» понятие «спойлер» неприменимо. Этот недлинный хоррор (всего лишь 75 минут) собран довольно странно с точки зрения пропорций. Большую его часть занимает неторопливое вступление, в котором герои собираются на остров, едут туда, пробираются к отелю, купаются по дороге в симпатичном водопаде, общаются в стиле: «Ненавижу думать!» – «Я тоже!» Операторская работа при этом хороша: камера как будто всасывает в себя все буйное цветение тропиков.

Курорт

Нет, все понятно про постепенное нарастание саспенса, но здесь на собственно ужасы остается всего ничего, и то как-то впопыхах, напоследок. Как будто бы просто снимали лукбук или рекламу турфирмы, а потом заодно решили уж пришить и ужасов. Впрочем, слово «ужасы» тоже тут никак не годится: насколько молодец оператор, настолько же откровенно убоги полтора спецэффекта, которыми Чиен и сотоварищи собрались порадовать зрителя. Бутафоры как будто нарочно старались сделать всякую кровищу как можно менее убедительной, но и на трэш это не тянет: уж слишком мало здесь жизнерадостного смакования.

«Курорт» мог бы быть по современной моде постироничной зарисовочкой на тему хоррора, но ведь и это не подходит. Все, абсолютно все сюжетные ходы так очевидны и прозрачны заранее, что даже поворотами их назвать язык не поворачивается. Это широкая, торная тропа, по которой действие зачем-то катится абсолютно предсказуемо. Персонажи не то что стереотипны — они и есть воплощенные, дистиллированные стереотипы. И даже как бы постмодернистская шуточка одного из героев: «Вот такое в фильмах ужасов я особенно не люблю», — нисколько не ломает четвертую стену, потому что и это давно стало банальнейшим тропом.

Курорт

Так зачем же, зачем Тейлор Чиен снял этот среднеметражный фильм, а скорее растянутый клип? Возможно, ответ – «потому что мог». Возможно, чувство смутной неловкости, испанского стыда и тревоги, с которым выходишь из зала, и есть главный антагонист в картине.

Для тех, кому некуда потратить час с небольшим своей единственной жизни, кроме как на созерцание красивых тел актеров и тропических видов, наверное, и создан «Курорт». Тем более, если на реальный курорт сейчас махнуть сложно. Лет через десять, глядишь, нейросети научатся генерировать такой контент и без режиссера с актерами.