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Бэтмен
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Batman: The Movie

Бэтмен, 1966

1966 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Узнав, что Командор Шмидлэпп подвергся нападению на борту своей яхты, Бэтмен и Робин немедленно бросаются ему на помощь. Однако они попадают в ловушку, специально подстроенную четырьмя величайшими злодеями мира, цель которых — раз и навсегда покончить с двумя неутомимыми героями! С помощью смертоносного дегидратора-распылителя чудовищная четверка планирует покорить весь мир!

Смогут ли бесстрашные супергерои в плащах использовать свое превосходное снаряжение и сверхъестественные способности, чтобы вовремя обломать ногти — Женщине-кошке, заморозить Пингвина, обставить Джокера и сбить с толку Человека-загадку?

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 30 июля 1966
Возраст 12+
В ролях
Сизар Ромеро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бэтмен 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Образ Бэтмена сквозь года: от первого до последнего Прежде чем 2 марта мы увидим очередную реинкарнацию Бэтмена, вспоминаем все предыдущие экранные образы Темного рыцаря.
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27 февраля 2022 11:42
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