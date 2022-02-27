Бэтмен, 1966

Узнав, что Командор Шмидлэпп подвергся нападению на борту своей яхты, Бэтмен и Робин немедленно бросаются ему на помощь. Однако они попадают в ловушку, специально подстроенную четырьмя величайшими злодеями мира, цель которых — раз и навсегда покончить с двумя неутомимыми героями! С помощью смертоносного дегидратора-распылителя чудовищная четверка планирует покорить весь мир!

Смогут ли бесстрашные супергерои в плащах использовать свое превосходное снаряжение и сверхъестественные способности, чтобы вовремя обломать ногти — Женщине-кошке, заморозить Пингвина, обставить Джокера и сбить с толку Человека-загадку?