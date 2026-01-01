Оповещения от Киноафиши
Следствие ведут знатоки: Мафия

Следствие ведут знатоки: Мафия

Следствие ведут знатоки: Мафия 18+
О фильме

Знаменский и инспектор Томин ведут каждый свое дело, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ. Вскоре герои понимают, что их дела совершенно идентичны по составу, а свидетели и обвиняемые погибают одинаковым образом. Они делают вывод, что противостоят целой мафиозной группировке, которая наживается на боли и страданиях советских граждан, сажая их наркотики и подминая под себя всю наркотическую индустрию страны. Теперь, когда знатоки начинают противостоять этой группировке, их родные подвергаются опасности, поскольку у руководителя мафии, Коваля, есть обширные связи и он не стесняется использовать шантаж и убийства…

  • Сюжетно и стилистически фильм значительно отличается от предыдущих картин этой серии. Прежде всего, сам мир произведения показан в нем более мрачным: на экране процветают бандиты, наркоторговцы и рэкетиры, а герои прибегают к жестокости, вступают в интимные отношения и даже теряют уверенность в правосудии. 
  • Фильм носит ярко выраженный антинаркотический характер: на протяжении всей картины встречаются документальные описания наркотических веществ, их тяжелых последствий и бытовой жизни людей, страдающих от наркотической зависимости.

Дело, которое начали расследовать Знаменский, Томин и Кибрит, требует немало сил, профессионализма и мужества. Следователям предстоит разоблачить и обезвредить мафию, которая занимается производством и сбытом наркотиков.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 1989
Производство Ostankino
Другие названия
Mafiya, Experts Are Investigating: Mafia, Mafia, Sledstvie vedut znatoki 22, Sledstvie vedut znatoki: Mafiya, Мафия
Режиссер
Геннадий Павлов
В ролях
Георгий Мартынюк
Георгий Мартынюк
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Эльза Леждей
Эльза Леждей
Игорь Ветров
Игорь Ветров
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
14 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

