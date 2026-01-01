Знаменский и инспектор Томин ведут каждый свое дело, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ. Вскоре герои понимают, что их дела совершенно идентичны по составу, а свидетели и обвиняемые погибают одинаковым образом. Они делают вывод, что противостоят целой мафиозной группировке, которая наживается на боли и страданиях советских граждан, сажая их наркотики и подминая под себя всю наркотическую индустрию страны. Теперь, когда знатоки начинают противостоять этой группировке, их родные подвергаются опасности, поскольку у руководителя мафии, Коваля, есть обширные связи и он не стесняется использовать шантаж и убийства…