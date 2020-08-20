Заклятье: Новый ритуал, 2020

«Заклятье: Новый ритуал» — камерный фильм ужасов аргентинского производства, выдержанный в лучших традициях одноименной франшизы Джеймса Вана. Гробовщик и его близкие проживают по соседству с похоронным бюро, регулярно сталкиваясь с призраками. Все меняется, когда гости с того света начинают представлять для домочадцев смертельную угрозу. В битве с нечистой силой семье помогает спиритолог, использующий в качестве оружия древние заклинания.

Несколько лет назад Бернардо (Луис Мачин) унаследовал захудалый морг на отшибе города. Здесь, вдали от цивилизации, он живет вместе с молодой женой Эстеллой (Селеста Герес). Пара воспитывает ее дочь от предыдущего брака Ирину (Камила Ваккарини), продолжающую оплакивает своего покойного отца. Несмотря на попытки могильщика сблизиться с падчерицей, девушка-подросток отказывается идти на контакт. Кроме того, Бернардо вынужден делить территорию с привидениями, оккупировавшими дом. После смерти души покойников продолжают бродить по сельской местности, превращая жизнь сотрудника бюро ритуальных услуг в кошмар наяву.

Первое время конфликты с полтергейстом носили бытовой характер, но теперь незваные гости стали вторгаться в частное пространство, оказывая физическое сопротивление. После очередного инцидента Бернардо обращается за помощью к шаману Рамоне (Сусана Варела), которая специализируется на борьбе с нечистью. Выясняется, что для победы домочадцы должны действовать сообща. Однако участившиеся приступы гнева Ирины ставят будущее семьи под вопрос.