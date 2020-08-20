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Заклятье: Новый ритуал Заклятье: Новый ритуал
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Заклятье: Новый ритуал, 2020

2020 / Аргентина
4.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Аргентинский фильм ужасов о злом духе, поселившемся в доме гробовщика
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Заклятье: Новый ритуал» — камерный фильм ужасов аргентинского производства, выдержанный в лучших традициях одноименной франшизы Джеймса Вана. Гробовщик и его близкие проживают по соседству с похоронным бюро, регулярно сталкиваясь с призраками. Все меняется, когда гости с того света начинают представлять для домочадцев смертельную угрозу. В битве с нечистой силой семье помогает спиритолог, использующий в качестве оружия древние заклинания.

Несколько лет назад Бернардо (Луис Мачин) унаследовал захудалый морг на отшибе города. Здесь, вдали от цивилизации, он живет вместе с молодой женой Эстеллой (Селеста Герес). Пара воспитывает ее дочь от предыдущего брака Ирину (Камила Ваккарини), продолжающую оплакивает своего покойного отца. Несмотря на попытки могильщика сблизиться с падчерицей, девушка-подросток отказывается идти на контакт. Кроме того, Бернардо вынужден делить территорию с привидениями, оккупировавшими дом. После смерти души покойников продолжают бродить по сельской местности, превращая жизнь сотрудника бюро ритуальных услуг в кошмар наяву.

Первое время конфликты с полтергейстом носили бытовой характер, но теперь незваные гости стали вторгаться в частное пространство, оказывая физическое сопротивление. После очередного инцидента Бернардо обращается за помощью к шаману Рамоне (Сусана Варела), которая специализируется на борьбе с нечистью. Выясняется, что для победы домочадцы должны действовать сообща. Однако участившиеся приступы гнева Ирины ставят будущее семьи под вопрос.

 

 

Аргентинский режиссер Мауро Иван Ойеда также написал сценарий. Фильм ужасов «Заклятие: Новый ритуал» стал для него дебютом на большом экране.

Мировая премьера прошла в 2020 году на канадском кинофестивале Fantasia, после чего компания Uncork'd Entertainment купила права на дистрибуцию в США, Англии, Новой Зеландии и Австралии. Цифровой релиз состоялся на платформе Shudder.

Кинокартина не связана с серией американских хорроров «Заклятие», а оригинальное название можно перевести как «Похоронное бюро».

Несмотря на сюжет, отсылающий к классическим историям о домах с привидениями, акцент в фильме сделан на драму, основанную на утрате, вине и боли. По словам Мауро Ивана Ойеды, он стремился детально прописать характеры всех участников действия. За фасадом семейной идиллии скрываются душевные травмы: Ирина продолжает боготворить мертвого отца-тирана, конфликтуя то с матерью, пережившей нервный срыв, то со слабохарактерным опекуном.

Оператором выступил Лукас Тимерман, прежде не работавший в большом кино. Место художника-постановщика досталось Мартине Конти, ответственной за готический дизайн загородного жилища. Саундтрек написал еще один дебютант Джеремиас Смит.

Исполнитель главной роли Луис Мачин неоднократно работал в жанре ужасов. Ранее его можно было увидеть в фильмах «Воскресший», «Убить дракона» и «Некрофобия». Всего в послужном списке актера свыше семидесяти появлений на экране. Его коллеги Камила Ваккарини и Селеста Герес, напротив, имеют на своем счету лишь по одной полнометражной работе.

Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей. Его приемная дочь Эстела стала замечать призраков, которые постоянно устраивают ей сюрпризы. Но однажды в доме появляется злой демон. Эстеле придется раскрыть тайну его происхождения и провести ритуал, чтобы развеять нависшее над домом заклятье.

4.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 апреля 2021
Премьера в мире 20 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Мауро Иван Ойеда
Мауро Иван Ойеда
В ролях
Луис Мачин
Луис Мачин
Селеста Герес
Селеста Герес
Камила Ваккарини
Камила Ваккарини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заклятье: Новый ритуал 3 постера
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Заклятье: Новый ритуал
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Бернардо — владелец собственного похоронного бюро. Оно располагается в нескольких шагах от дома и постоянно рождает споры с другими домочадцами. Жена недовольна неприятными запахами и надоедливой лампочкой вызова в прихожей, а приемная дочь Ирина раздражена нехваткой денег и просьбами родителей хоть иногда откладывать смартфон в сторону. Несмотря на постоянные ссоры, со стороны они выглядят вполне обычной аргентинской семьей. Но за этим накалом страстей кроется большая странность: каждый…
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ElizavetaPersonal 15 апреля 2021, 09:05
Так обидно. Хочется посмотреть по настоящему классный ужастик, но снимают вот такое. А на фильм который я хочу пойти всё переносят и переносят.
Gorkun1777 21 апреля 2021, 09:07
Это просто комедия...
Будто породия, как "очень страшное кино"
Такая муть невозможная, че они там курят, чтоб такое снимать...
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Жизнь и смерти с призраками: 7 отличных фильмов про проклятые дома Места, в которых невозможно чувствовать себя в безопасности: от похоронного бюро в «Заклятье: Новый ритуал» до знаменитого отеля из «Сияния».
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12 апреля 2021 13:32
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