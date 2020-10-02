Франкенштейн. Начало, 2020

Картина была выпущена 4 февраля на стриминговом сервисе Shudder, который представляет фильмы и сериалы в жанре хоррор.

Мировая премьера прошла на Салемском фестивале ужасов.

Премьера состоялась через несколько дней после 170-й годовщины смерти Мэри Шелли в 1851 году.

Режиссером выступила Нора Анкел. «Просыпается кошмар» стал дебютным полнометражным фильмом в карьере режиссера.

Роль Мэри Шелли сыграла Аликс Вилтон Риган. Актриса известна благодаря фильмам «Остров» (2018) и «Жена» (2017).

События на Женевском озере взяты из биографии героев. Лето в тот год, по воспоминаниям писательницы, и в правду выдалось сырым. И Байрон на самом деле предложил гостям написать мистический рассказ, чтобы разрядить обстановку. Только двое из них добились успеха: Полидори, написавший романтическую историю «Вампир», и сама Мэри, сочинившая «Франкенштейна».

Поездка также привела к написанию некоторых из лучших стихов Перси Шелли, в том числе «Монблан. Стихи, написанные в долине Шамуни».

Считается, что идея написания книги пришла Мэри во сне.

В связи с тематикой Франкенштейна часто говорят о том, что Шелли перенесла пять беременностей, в результате которых остался только один ребенок.

Мэри было всего 18 лет, когда она начала писать эту книгу.

«Франкенштейн» Мэри Шелли не раз подвергался адаптации для сцены и экрана с момента его публикации в 1818 году. Одним из киновоплощений истории на Женевском озере стала картина «Красавица для чудовища» (2017), где роль писательницы досталась актрисе Эль Фаннинг.