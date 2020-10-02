Франкенштейн. Начало, 2020

История создания готического романа «Франкенштейн, или Современный Прометей», рассказанная через жизнь Мэри Шелли, создательницы самого известного монстра.
Мэри – молодая писательница, чья история оживает в ужасно ярких галлюцинациях, заставляющих ее усомниться в реальности вокруг себя и в отношениях с людьми, которых она любит. Процесс творения зачастую столь же увлекателен, как и конечный результат, и это верно в отношении английского автора, вдыхающего жизнь в своего литературного героя.
В 1816 году Мэри со своим возлюбленным Перси Шелли и сводной сестрой Клэр Клермонт отправилась провести лето с поэтом Байроном и его врачом Джоном Полидори в Женеву. Эти легендарные каникулы навсегда остались в биографии писателей как событие, изменившее их жизни и творчество. Однажды вечером, когда за окном не прекращал лить сильный дождь, лорду Байрону пришла в голову идея устроить конкурс писателей: каждый должен был придумать мрачную историю, а выиграет тот, чей рассказ покажется наиболее страшным. Очарованная упражнением и преследуемая таинственным горем, девушка сочиняет то, что впоследствии станет «Франкенштейном», – историю о докторе, создавшем жизнь из останков. Ее также мучает недавняя потеря ребенка, и во время написания своего произведения она пытается преодолеть мучительную травму и послеродовую депрессию. По мере того, как ее все больше охватывает писательское безумие, некогда идиллические отношения Мэри с Перси рушатся, в результате чего она попадает в литературные объятия своих собственных персонажей.
Картина была выпущена 4 февраля на стриминговом сервисе Shudder, который представляет фильмы и сериалы в жанре хоррор.
Мировая премьера прошла на Салемском фестивале ужасов.
Премьера состоялась через несколько дней после 170-й годовщины смерти Мэри Шелли в 1851 году.
Режиссером выступила Нора Анкел. «Просыпается кошмар» стал дебютным полнометражным фильмом в карьере режиссера.
Роль Мэри Шелли сыграла Аликс Вилтон Риган. Актриса известна благодаря фильмам «Остров» (2018) и «Жена» (2017).
События на Женевском озере взяты из биографии героев. Лето в тот год, по воспоминаниям писательницы, и в правду выдалось сырым. И Байрон на самом деле предложил гостям написать мистический рассказ, чтобы разрядить обстановку. Только двое из них добились успеха: Полидори, написавший романтическую историю «Вампир», и сама Мэри, сочинившая «Франкенштейна».
Поездка также привела к написанию некоторых из лучших стихов Перси Шелли, в том числе «Монблан. Стихи, написанные в долине Шамуни».
Считается, что идея написания книги пришла Мэри во сне.
В связи с тематикой Франкенштейна часто говорят о том, что Шелли перенесла пять беременностей, в результате которых остался только один ребенок.
Мэри было всего 18 лет, когда она начала писать эту книгу.
«Франкенштейн» Мэри Шелли не раз подвергался адаптации для сцены и экрана с момента его публикации в 1818 году. Одним из киновоплощений истории на Женевском озере стала картина «Красавица для чудовища» (2017), где роль писательницы досталась актрисе Эль Фаннинг.
Мэри Шелли пишет свой знаменитый роман «Франкенштейн». По мере написания книги персонажи оживают и начинают вторгаться в её отношения с Перси Шелли. Вскоре перед Мэри встанет выбор — настоящая любовь или литературное призвание.