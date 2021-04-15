Наша рецензия

Бернардо — владелец собственного похоронного бюро. Оно располагается в нескольких шагах от дома и постоянно рождает споры с другими домочадцами. Жена недовольна неприятными запахами и надоедливой лампочкой вызова в прихожей, а приемная дочь Ирина раздражена нехваткой денег и просьбами родителей хоть иногда откладывать смартфон в сторону. Несмотря на постоянные ссоры, со стороны они выглядят вполне обычной аргентинской семьей. Но за этим накалом страстей кроется большая странность: каждый…