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Заклятье: Новый ритуал Заклятье: Новый ритуал
Киноафиша Фильмы Заклятье: Новый ритуал Отзывы о фильме «Заклятье: Новый ритуал»
La Funeraria Заклятье: Новый ритуал 2020 / Аргентина
4.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Заклятье: Новый ритуал»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Бернардо — владелец собственного похоронного бюро. Оно располагается в нескольких шагах от дома и постоянно рождает споры с другими домочадцами. Жена недовольна неприятными запахами и надоедливой лампочкой вызова в прихожей, а приемная дочь Ирина раздражена нехваткой денег и просьбами родителей хоть иногда откладывать смартфон в сторону. Несмотря на постоянные ссоры, со стороны они выглядят вполне обычной аргентинской семьей. Но за этим накалом страстей кроется большая странность: каждый…

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ElizavetaPersonal 15 апреля 2021, 09:05
Так обидно. Хочется посмотреть по настоящему классный ужастик, но снимают вот такое. А на фильм который я хочу пойти всё переносят и переносят.
15 апреля 2021, 09:05 Ответить
User 16 апреля 2021, 21:54
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 15 апреля 2021, 09:05
А что за фильм? Который переносят
16 апреля 2021, 21:54 Ответить
Лиза Устинова 17 апреля 2021, 23:13
Оценка
Ужасный фильм, 0 сюжета, отстой, кошмар, фу, не понравился, весь сеанс хотели уйти.
17 апреля 2021, 23:13 Ответить
Шолпан Шолпан 18 апреля 2021, 18:42
Оценка
мне даже трейлер было тошно смотреть....точно не пойду
18 апреля 2021, 18:42 Ответить
Дмитрий Николаев 18 апреля 2021, 23:42
Хуже фильма ужасов надо еще поискать, даже не досмотрели, ушли из кинотеатра 👎
18 апреля 2021, 23:42 Ответить
Gorkun1777 21 апреля 2021, 09:07
Это просто комедия...
Будто породия, как "очень страшное кино"
Такая муть невозможная, че они там курят, чтоб такое снимать...
21 апреля 2021, 09:07 Ответить
Lish Bolhe 23 апреля 2021, 18:32
Фильм полный отстой
23 апреля 2021, 18:32 Ответить
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