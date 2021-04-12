«Заклятье: Новый ритуал»: Рецензия Киноафиши

Бернардо — владелец собственного похоронного бюро. Оно располагается в нескольких шагах от дома и постоянно рождает споры с другими домочадцами. Жена недовольна неприятными запахами и надоедливой лампочкой вызова в прихожей, а приемная дочь Ирина раздражена нехваткой денег и просьбами родителей хоть иногда откладывать смартфон в сторону. Несмотря на постоянные ссоры, со стороны они выглядят вполне обычной аргентинской семьей. Но за этим накалом страстей кроется большая странность: каждый в доме знает о существовании призраков и давно привык к такому неординарному соседству. Всё меняется, когда потусторонние сущности начинают вести себя активнее, чем раньше, например, заходят в комнату Ирины и пытаются поиграть с ее морской свинкой. Проблемой становится и Бернардо, который общается со своим погибшим отцом. Вот только неизвестно, кто именно отвечает ему с той стороны.

Первое, что бросается в глаза, — это необычный подход к призракам. Они оказываются здесь чем-то обыденным — такие тараканы, от которых невозможно избавиться в большом доме. Хотя местные «дезинфекторы» в лице экстрасенсов и пытались это сделать. Такая рутинность моментально сбивает с толку и не дает подсказок, чего ожидать от, казалось бы, типичного хоррора о семье в проклятом доме. У самих духов нет какой-то определенной формы или облика. Один является в виде мерзкого голого трупа, другой просто оставляет записки и послания на запотевшем окне, изредка заигрывая со светом, а последний вообще не церемонится и хочет завладеть человеческим телом. Многое держится на этих интригах, ведь мы совсем не понимаем, чего ждать от той или иной сущности. Тут сложно отличить друга от врага и легко спутать этих призраков со случайной душой еще не успокоившегося покойника из похоронного бюро по соседству.

Заклятье: Новый ритуал

В первой половине фильма отсутствие четких правил и законов устройства жизни этой семьи пугает больше всего. Но как только вместе с остальными героями нам позволят смириться с неординарными соседями, история начинает обрастать таинственными деталями и странностями. Здесь драма семьи уходит на второй план, и всплывают секреты прошлого, становящиеся почвой для больших проблем. Всё переплетается с оккультными обрядами и темной магией, вынуждая опасаться за свою безопасность. Картина моментально превращается в пугающий триллер, в котором приглашенный экстрасенс разбирается в причинах возникших проблем. За этим следует классический хоррор со скримерами и кровью. Здесь все довольно стандартно: происходящее начинает нас усиленно пугать трупами, замкнутыми пространствами и гробами.

Сюрпризом оказывается очень трогательный финал, не свойственный жанру ужасов. «Заклятье: Новый ритуал» подчеркивает, что главной в картине все-таки является драма о трудностях взросления и непонимании поколений. Остальное — лишь яркая форма для серьезного разговора. Большой глубины ждать не стоит, всё будет довольно прямолинейно. Но, как и с призраками, здесь срабатывает эффект неожиданности, заставляющий не разбираться в деталях и хитросплетениях, а задуматься о происходящем, увидев замысел целиком.

Заклятье: Новый ритуал

«Заклятье: Новый ритуал» постоянно заигрывает с разными жанрами и, главное, удивляет неординарным подходом. Это позволяет создать непривычную для хорроров историю, полную неожиданностей и необъяснимых странностей. Авторы, конечно, не переоткрывают жанр, а скорее ищут другие подходы к знакомым приемам. Иной взгляд на привычные вещи оказывается приятным и освежающим глотком среди однотипных ужастиков о демонах, призраках и проклятых домах. Фильм понравится ищущим новые запоминающиеся сюжеты и уставшим от похожих низкобюджетных хорроров.