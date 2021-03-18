«Хребет дьявола»: Рецензия Киноафиши

В 1970-х годах небольшой город под названием Шукум-Хиллз в Кентукки существовал преимущественно за счет расположенной здесь шахты по добыче угля. Пока однажды одного из горняков не утащила неведомая сила. Это событие вынудило почти всех местных жителей покинуть родные места. В настоящем времени группа геологов под руководством Арианны пытается отыскать заброшенный город, чтобы изучить образовавшиеся здесь воронки. Однако вскоре становится ясно, что молодым людям следовало прислушаться к предостережениям немногочисленных старожилов и вернуться туда, откуда приехали.

С выхода дебютного фильма режиссера Брэдли Паркера «Запретная зона» прошло девять лет, но тема городов-призраков, населенных кровожадными существами, его по-прежнему не оставляет. Параллелей с предыдущей работой Паркера у «Хребта дьявола» немало: на смену Чернобылю приходит Шукум-Хиллз, безбашенные экстремалы превращаются в одержимых исследованием геологов, да и монстры в двух фильмах очень похожи. И само собой, для обеих групп поездки оборачиваются катастрофой.

Хребет дьявола

Идейно «Хребет дьявола» выглядит как условный ответ на недавнюю «Кольскую сверхглубокую», потому что заигрывает с теорией заговора, согласно которой изучаемая героями воронка – неудачная попытка американцев вырыть свой «колодец в ад». Обсуждая правдивость этого предположения, герои вспоминают о записи со странными звуками, якобы сделанной на Кольской сверхглубокой скважине, и неожиданно для самих себя понимают, что в корне друг с другом не согласны по поводу того, что они найдут на дне воронки в Шукум-Хиллз. Руководитель группы Даррен интересуется непонятной записью лишь с точки зрения науки и любую странность склонен рационализировать. А вот другой участник экспедиции – Шон – при всей своей вере в науку в ад верит не меньше. Из этого конфликта рационального и чувственного внутри группы людей, отрезанных от мира, могла бы получиться любопытная сюжетная линия, но, увы, создатели не стали ее развивать.

Вообще «Хребет дьявола» очень долго раскачивается: динамичным он становится примерно на 40-й минуте, когда герои наконец добираются до воронки и бесцеремонно ломают решетку, которую местные жители поставили в надежде защититься от того, что обитает на дне. За это время зритель узнает, что у Даррена зашкаливает тщеславие, ученость Шона не мешает ему верить в бога, а проводница Арианна явно что-то скрывает, потому что слишком уж она молчаливая. Позже появится некий Шутман – не просто свидетель событий 1970-х годов, но и отец погибшего шахтера, который выскажет свою теорию о том, что же находится на дне воронки. Сомнений нет: под их ногами преисподняя – и каждому придется отвечать за свои грехи. Если и так, то ад этот – довольно примитивный, а монстры в нем слишком неуклюжие, чтобы зваться демонами.

Хребет дьявола

Больше всего в фильме впечатляет изображение тоннелей, в которых обитают эти кровожадные склизкие чудовища. Все сцены под землей снимались в пещерах Аппалачских гор с использованием подсветки кроваво-красного оттенка. Это производит сильное впечатление и даже почти заставляет забыть о том, что вблизи ни одного монстра увидеть так и не удастся, а их логово будет показано лишь затуманенным взглядом парализованных героев.

«Хребет дьявола» не впечатлит любителей сплэттеров, потому что ни одно убийство в фильме не показывается в красках: жертв просто утягивают в облака газа, и даже поломанные ноги одного из героев выглядят вовсе не страшно. Но фанаты саспенса (хотя в данном случае и не всегда убедительного) наверняка найдут эту картину занимательной.