Наша рецензия

Молодой мужчина (Джонатан Риз Майерс) приходит в себя в больнице города Оклахома-Сити. Его лицо закрыто бинтами, он не помнит, как его зовут и что случилось. Ухаживающая за ним симпатичная медсестра (Франческа Иствуд) быстро находит слова поддержки: «Не пытайтесь вспомнить все сразу. Только шаг за шагом. Доктор говорит, у вас есть шанс на полное восстановление». На самом деле у доктора совсем другое мнение, но медсестре так нравится ее новый подопечный, что она решает скрыть от него…