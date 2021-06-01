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Амнезия Амнезия
Киноафиша Фильмы Амнезия Отзывы о фильме «Амнезия»
Awake Амнезия 2019 / США
5.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Амнезия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодой мужчина (Джонатан Риз Майерс) приходит в себя в больнице города Оклахома-Сити. Его лицо закрыто бинтами, он не помнит, как его зовут и что случилось. Ухаживающая за ним симпатичная медсестра (Франческа Иствуд) быстро находит слова поддержки: «Не пытайтесь вспомнить все сразу. Только шаг за шагом. Доктор говорит, у вас есть шанс на полное восстановление». На самом деле у доктора совсем другое мнение, но медсестре так нравится ее новый подопечный, что она решает скрыть от него…

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User 1 июня 2021, 11:39
Оценка
😎
1 июня 2021, 11:39 Ответить
Comon 8 июня 2021, 01:15
Оценка
Хороший качественный фильм
8 июня 2021, 01:15 Ответить
Владимир Московский 5 августа 2021, 20:47
Оценка
Для любителей жанра.Так себе нудный,посредственный детективишко. 😾
5 августа 2021, 20:47 Ответить
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