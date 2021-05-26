«Амнезия»: Рецензия Киноафиши

Молодой мужчина (Джонатан Риз Майерс) приходит в себя в больнице города Оклахома-Сити. Его лицо закрыто бинтами, он не помнит, как его зовут и что случилось. Ухаживающая за ним симпатичная медсестра (Франческа Иствуд) быстро находит слова поддержки: «Не пытайтесь вспомнить все сразу. Только шаг за шагом. Доктор говорит, у вас есть шанс на полное восстановление». На самом деле у доктора совсем другое мнение, но медсестре так нравится ее новый подопечный, что она решает скрыть от него мрачный прогноз.

В городе тем временем идет расследование серии убийств. Жертвами загадочного маньяка становятся красивые блондинки, которым преступник перед расправой зачем-то надевает венки из бархатцев. Улики выводят полицию на больного с амнезией: в багажнике его разбитой машины находят труп недавно пропавшей девушки. Герой в собственную виновность не верит. Вместе с преданной медсестрой он сбегает из больницы и начинает искать настоящего убийцу.

Амнезия

«Амнезия» – американский фильм с русскими корнями. И дело не только в режиссере Александре Черняеве. Композитора картины зовут Алекс Харламов, а снимал ее Федор Лясс – один из самых талантливых российских операторов (на его счету – сериал «Оттепель», фильмы «Ледокол», «Тренер» и «На районе»). Эта команда сделала то, что до них делали почти все русскоязычные кинематографисты, внезапно оказавшиеся в США: она выдала упражнение в жанровом американском кино, на котором наверняка и росли авторы.

Потеря памяти – распространенный ход, позволяющий загадать зрителю загадку и закрутить вокруг нее сюжет. С годами этот прием совершенно не теряет эффективности. Уж сколько раз миру являли героев, не имеющих представления о своем имени и занятиях, но и сто первый такой персонаж вызывает живейший интерес. Кстати, прямо сейчас в Аделаиде идут съемки сериала «Турист» с Джейми Дорнаном: там британский путешественник попадает в аварию в австралийской глубинке и приходит в себя уже в больнице с диагнозом «амнезия».

Амнезия

На сайте крупнейшей в мире кинобазы imdb один из пользователей пофантазировал на тему идеального кастинга в фильме Черняева. По его мнению, в главной роли отлично смотрелся бы Итан Хоук, медсестру должна была сыграть Эми Адамс, а помогающего с расследованием шерифа – Рассел Кроу. Конечно, это лишь мечты. Бюджет, которым располагала съемочная группа, вряд ли позволил бы нанять кого-то из списка суперзвезд. Но зато создателям картины удалось заполучить Джонатана Риза Майерса и дочь Клинта Иствуда – тоже неплохой улов.

В фильме есть странные моменты. Например, когда основную информацию по делу один из персонажей получает, посидев пару часов в интернете в зале публичной библиотеки. Или когда герои спокойно проезжают мимо полицейских, оцепивших дорогу из-за их бегства (этому, правда, придумано объяснение – произошла смена машины). Но в целом все составляющие триллера тут работают: догадаться о том, кто стоит за серией убийств, невозможно до самого финала. Если вы любите картины про амнезию и обожаете разгадывать детективные загадки, то это кино для вас. То же самое относится к поклонникам Джонатана Риза Майерса. В последние годы мы не так уж часто видим его на экране.