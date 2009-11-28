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Постер фильма Восточный Эдем. Король Эдема
6.9
Киноафиша Фильмы Восточный Эдем. Король Эдема
6.9

Восточный Эдем. Король Эдема

, 2009
Eden of the East: The King of Eden
Япония / аниме , детектив, мелодрама / 18+
Постер фильма Восточный Эдем. Король Эдема
6.9

О фильме

Прошло 6 месяцев. Акира пропал, оставив напоследок только прощальное сообщение для Саки, что будет её ждать «там где всё началось». Собрав вещи, Саки отправляется в Нью-Йорк на встречу новым приключениям. Так начинается новая глава захватывающей истории, где наши друзья вновь сразятся с оставшимся Селесао ради спасения Японии.

В ролях

Леа Кларк
Saki Morimi
Саори Хаями
Саори Хаями
Saki Morimi
Лидия Маккей
Кристин М. Отен
Kuroha Diana Shiratori
Кристин М. Отен
Kuroha Diana Shiratori
Данкан Брэннан
Additional Voices
Данкан Брэннан
Additional Voices
John Burgmeier
Haruo Kasuga
John Burgmeier
Haruo Kasuga
Коллин Клинкенберд
Коллин Клинкенберд
Additional Voices
Коллин Клинкенберд
Коллин Клинкенберд
Additional Voices
Такуя Эгути
Такуя Эгути
Satoshi Osugi
Режиссер Кэндзи Камияма
Сценарист Кэндзи Камияма
Композитор Кэндзи Каваи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 28 ноября 2009
Дата выхода
26 апреля 2011 Австралия PG
28 ноября 2009 Бразилия 14
24 июня 2011 Германия
26 апреля 2011 США
28 января 2010 Южная Корея ALL
28 ноября 2009 Япония
Сборы в мире $505 349
Производство Fuji Television Network (Fuji TV), Asmik Ace Entertainment, Sony Music Entertainment
Другие названия
Higashi no Eden Gekijoban I: The King of Eden, Eden of the East: The King of Eden, Eden of the East the Movie I: The King of Eden, Eden of the East - The King of Eden, Восточный Эдем, 東のエデン　劇場版I The King of Eden, 동쪽의 에덴 극장판 ① 더 킹오브 에덴, 동쪽의 에덴 극장판1 (더 킹 오브 에덴), 동쪽의 에덴 극장판 1 The King of Eden, 동쪽의 에덴 극장판 1 - The King of Eden, 東のエデン 劇場版I The King of Eden, 동쪽의 에덴 극장판 I - The King of Eden, 东之伊甸 剧场版I The King of Eden, 동쪽의 에덴 극장판 1: 더 킹 오브 에덴, 東之伊甸 劇場版I The King of Eden

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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