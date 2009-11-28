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Прошло 6 месяцев. Акира пропал, оставив напоследок только прощальное сообщение для Саки, что будет её ждать «там где всё началось». Собрав вещи, Саки отправляется в Нью-Йорк на встречу новым приключениям. Так начинается новая глава захватывающей истории, где наши друзья вновь сразятся с оставшимся Селесао ради спасения Японии.
|26 апреля 2011
|Австралия
|PG
|28 ноября 2009
|Бразилия
|14
|24 июня 2011
|Германия
|26 апреля 2011
|США
|28 января 2010
|Южная Корея
|ALL
|28 ноября 2009
|Япония