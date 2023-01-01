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Восемь миллиметров
Восемь миллиметров, 1999: актеры и роли
8MM
Восемь миллиметров
1999 / Германия / США
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Восемь миллиметров, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
Петер Стормаре
Peter Stormare
Энтони Хилд
Anthony Heald
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