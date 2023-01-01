Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Восемь миллиметров Восемь миллиметров
Киноафиша Фильмы Восемь миллиметров Восемь миллиметров, 1999: актеры и роли
8MM Восемь миллиметров 1999 / Германия / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Восемь миллиметров, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер Джоэл Шумахер Joel Schumacher
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Хоакин Феникс Хоакин Феникс Joaquin Phoenix Джеймс Гандольфини Джеймс Гандольфини James Gandolfini Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Энтони Хилд Anthony Heald
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
«Серая мышка»: как выглядит Александрова, когда ее не собирают стилисты
Водолеев будут преследовать беды, а Весы — удача: ежедневный гороскоп на 25 августа
Еще три года назад бывшей Прилучного сочувствовали все: теперь вызывает только оторопь
Простому народу и не снилось: на чем Пригожин зарабатывает миллионы
10 лет назад красотой этой модели восхищалась вся Россия: теперь звезда вызывает сочувствие
Даже сменил фамилию: Кончаловский неспроста открестился от родни
Будьте осторожны: женщины с этими именами склонны к алкоголизму
Вместе больше 20 лет: без этой женщины Нагиев не представляет своей жизни
После слов о холопах: народная артистка раскрыла главный секрет Пугачевой
Тест для девушек: в какой цвет вам стоит покраситься?
Елизавета II обожала этот советский фильм: даже наградила главную звезду
Пугачевой выдвинули условие: выполнит его и вернется домой с чистой совестью
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше