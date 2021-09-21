Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бен Холлингсворт
Бен Холлингсворт
Benjamin Hollingsworth
О персоне
Фильмография
Новости
Бен Холлингсворт
Benjamin Hollingsworth
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Броквилл, Онтарио, Канада
Рост
179 см
Биография Бена Холлингсворта
Родился 7 сентября 1984 года. Броквилл, Онтарио, Канада.
Развернуть
Фильмография Бена Холлингсворта
Бешеная
ужасы
2019, Канада
5.0
Кровная месть
боевик, драма
2015, США
4.0
Ничего себе поездочка III
криминал, ужасы, триллер
2014, США
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix продлил мелодраматический сериал «Виргин Ривер» еще на два сезона
Второй и третий сезоны шоу были очень популярны среди пользователей платформы.
Написать
21 сентября 2021 12:21
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев