Постер фильма Вакансия на жертву 2: Первый дубль
5.1 Рейтинг IMDb: 4.9
Вакансия на жертву 2: Первый дубль

Вакансия на жертву 2: Первый дубль

Vacancy 2: The First Cut 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 16 февраля 2009
Премьера в мире 24 октября 2008
5 февраля 2009 Германия
24 октября 2008 Нидерланды 18
24 октября 2008 США
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Производство Hal Lieberman Company, Stage 6 Films
Vacancy 2: The First Cut, Motel 2, Adiexodo 2: I arhi, Boş oda 2: İlk kurgu, Boş Oda II: İlk Kurgu, Elhagyott szoba 2. - Az első vágás, Habitación sin salida 2, Hotel sin salida 2 - El inicio, Hotel sin salida 2: el inicio, Motel 2: Pierwsze cięcie, Motel smrti 2, Motel užasa 2, Motel: The First Cut, Motelul groazei 2: Prima taietura, Nhà Trọ Kinh Hoàng 2, O Motel - Sem Saída, O Motel: Sem Saída, Proste sobe 2, Temos Vagas 2: A Primeira Diária, Vaba tuba 2, Vacancy 2 - L'inizio, Vacant 2: Première Incision, Вакансия на жертву 2: Первый дубль, Вакансія на Жертву 2: Перший Сюжет, वकेंसी 2: द फर्स्ट कट, モーテル2, 針孔旅社2
Агнес Брукнер
Дэвид Москоу
Эрджей Смит
Эрджей Смит
Все актеры и съемочная группа
5.1
4.9 IMDb
