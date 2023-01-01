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Полярная история Полярная история
Киноафиша Фильмы Полярная история Полярная история, 2007: актеры и роли
Arctic Tale Полярная история 2007 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Полярная история, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Рэвеч Adam Ravetch
В ролях
Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Престон Бэйли Престон Бэйли Preston Bailey Катрина Агейт Katrina Agate Квеси Боаке Kwesi Boakye Изабелла Пешардт Isabella Peschardt
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