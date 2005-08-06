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Матти Стукер
Матти Стукер Matti Stooker
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Матти Стукер

Matti Stooker

Дата рождения
6 августа 2005
Возраст
21 год
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Ниндзя против пиратов 5.8
Ниндзя против пиратов (2022)
Пираты по соседству 5.5
Пираты по соседству (2020)

Фильмография Матти Стукер

Ниндзя против пиратов 5.8
Ниндзя против пиратов De piraten van hiernaast: De ninja's van de overkant
боевик, приключения, семейный 2022, Нидерланды
Пираты по соседству 5.5
Пираты по соседству De piraten van hiernaast
семейный 2020, Нидерланды
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