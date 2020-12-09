«Пираты по соседству»: Рецензия Киноафиши

Пиратская семейная пара Бландербассов провела значительную часть жизни в плаваниях и сражениях со своим главным врагом Кривым Корнелиусом. Но у супругов родился ребёнок, и они решили оставить бои и приключения, предпочитая с тех пор бегать от злодея. Однажды Бландербассы селятся в небольшом и очень скучном городке Ландсборо по соседству с домом юного Майкла. Его семья с уважением относится к новым жителям, пусть и таким странным. А вот другие обитатели Ландсборо не слишком-то рады гостям.

Наследие знаменитого капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» всё никак не отпускает киноделов. Десятки режиссёров пытаются придумать столь же харизматичных пиратов, чтобы заставить зрителя цитировать их и бесконечно радоваться шуткам. Вот только иногда они будто забывают придумать сам сюжет, в котором должны существовать их собственные Джеки Воробьи.

Пираты по соседству

Именно так и выглядят «Пираты по соседству». Ведь в основе этого фильма лежит самая банальная комедийная история о беспокойной семейке, переехавшей в тихий город (вспоминаем хоть «Соседей» с Джоном Белуши, хоть мультсериал про Гуфи). И, строго говоря, сама по себе эта идея вполне неплоха и даже вечна. Как и десятки лет назад, люди не воспринимают тех, кто отличается от них. И на фоне первого неприятия взрослых дети моментально находят общий язык. Очевидная мораль: нужно быть более открытыми и не считать что-то чужеродное по умолчанию плохим.

Вот только создатели «Пиратов по соседству» настолько топорно следуют канонам подобных сюжетов, что в этой истории буквально не за что зацепиться. Есть положительные герои, есть злодей без особой мотивации, а потом появляется просто злодей «по умолчанию». Конечно же, к финальной трети добавляют мрачности и переоценки. Но всё это так легко предсказать, что удивиться чему-то или хоть немного привязаться к персонажам никак не выходит. Но главная беда фильма даже не в этом.

Проблема в том, что именно «пиратская» составляющая кажется здесь какой-то искусственной. Она совершенно нелогичная, но недостаточно фэнтезийная или хотя бы смешная, чтобы оправдать все нестыковки. Когда во вступлении показывают бой кораблей (с ужаснейшими декорациями и графикой), возникает первая мысль, что всё это — сон или фантазия. Но нет, такова реальность картины, которая плохо стыкуется с тем, что будет происходить дальше.

Пираты по соседству

С юмором в заявленной комедии и вовсе тяжело. За него по большей части отвечает дед в семье пиратов, который нужен исключительно для гэгов. Может развеселить сцена, где новые жители пытаются устроиться на работу, и ещё пара подобных моментов. Все они построены по одному принципу: диковатые пираты сталкиваются с современным миром. В остальном же веселье пытаются создавать просто нелепым поведением и ужимками, что выглядит слишком уж дёшево даже для такой простой работы.

Единственное, что может оправдать «Пиратов по соседству», — нацеленность исключительно на детскую аудиторию. Разумеется, это не отменяет всю нелогичность повествования и тем более слабые съёмки. Просто позволяет картине быть чуть наивнее по сюжету и моральной составляющей. Она условно разделена на две связанных истории. Первая — противостояние местных жителей новым соседям, вторая — дружба Майкла с пиратом Билли.

Как раз «детская» часть выглядит более целостной, хоть и максимально простой. Ближе к финалу в ней появляется даже неожиданная трагичность. Возможно, если отвлечься от всех остальных линий и воспринимать историю только с точки зрения самых юных героев, фильм превратится в нечто более светлое и поучительное. А все остальные пираты будут казаться просто забавным фоном в костюмах с косплей-фестиваля.