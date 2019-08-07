Если бы..., 2019

Альма, Жан и Себастьяно — дети разведенных родителей, живут в Париже в странном буржуазном мире своей мамы. Все трое прибывают в Рим, чтобы навестить своего папу Карло (Риккардо Скамарчо) — нонконформиста без гроша в кармане, неадекватного, безответственного, но больно харизматичного. Рождественские каникулы на берегу моря с горе-папашей и его сотрудницей Бенедеттой (Альба Рорвахер) полны дрязг, конфликтов и взаимной неприязни. Но несмотря на напряженную обстановку, восьмилетняя Альма верит, что однажды её семья снова объединится.