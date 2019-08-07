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Если бы..., 2019

2019 / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Альма, Жан и Себастьяно — дети разведенных родителей, живут в Париже в странном буржуазном мире своей мамы. Все трое прибывают в Рим, чтобы навестить своего папу Карло (Риккардо Скамарчо) — нонконформиста без гроша в кармане, неадекватного, безответственного, но больно харизматичного. Рождественские каникулы на берегу моря с горе-папашей и его сотрудницей Бенедеттой (Альба Рорвахер) полны дрязг, конфликтов и взаимной неприязни. Но несмотря на напряженную обстановку, восьмилетняя Альма верит, что однажды её семья снова объединится.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 7 августа 2019
Возраст 12+
Режиссер
Джиневра Эльканн
В ролях
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Этторе Джустиниани
Селин Саллетт
Селин Саллетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Если бы... 1 постер
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саундтрек фильма Если бы...
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