«Дино Дана»: Рецензия Киноафиши

Маленькая Дана (Микела Лючи) мечтает стать палеонтологом. Она знает все не только о динозаврах, но и об ученых, которые в разные эпохи вели раскопки и обнаруживали останки древних обитателей Земли. С собой девочка всегда носит что-то вроде рисованного справочника со встроенным планшетом. Стоит ей перевернуть страницу – и динозавры силой детского воображения переносятся в современный мир.

Однажды в дом Даны въезжают новые соседи с двумя сыновьями. Старший из них (Ричи Лоуренс) тоже увлекается динозаврами и быстро находит с девочкой общий язык. Играть с ней хочет и младший (Ивэн Уиттен), но есть препятствие: братья являются сводными и не очень ладят между собой. Дана прекрасно понимает их проблему. В ее семье похожая ситуация. Старшая сестра Саара (Саара Чодри) как раз выбирает, остаться ей с отцом, его второй женой, младшим братиком и Даной или переехать к родной матери, которая получила работу в Калифорнии. Но когда одного из детей неожиданно похищает оживший тираннозавр, все противоречия мгновенно забываются.

Дино Дана

«Дино Дана» – полнометражное продолжение популярного канадского сериала, который в свое время удачно монетизировал повальное увлечение современных детей динозаврами. Шоу было запущено в 2010 году, и изначально его главным героем был мальчик Дэн (название, естественно, тоже было другим – «Дино Дэн»). После того как актер, исполнявший эту роль, подрос, место центрального персонажа занял его младший брат Трек. Еще через семь лет шоу перезапустили, заменив Дэна на девочку Дану в исполнении талантливой канадской актрисы и певицы Микелы Лючи.

Вероятнее всего, после фильма постоянные зрители попрощаются и с ней. В мае актрисе исполняется 15 лет, а это уже возраст для аудитории постарше. Но важнее тут другое. Все эти годы сериалом руководил сценарист, режиссер и продюсер Джей Джей Джонсон, неоднократный лауреат телевизионной премии «Эмми». Он специализируется на проектах для детей и подростков. Любимую «Дино Дану» Джонсон, разумеется, не смог отдать в чужие руки, даже когда дело дошло до большого кино. Он стал соавтором сценария и сам сел в режиссерское кресло.

В результате получилась картина, которая по драматургической структуре больше напоминает растянутый эпизод сериала. То же относится к графике. Не ждите детской версии «Парка Юрского периода» – у канадцев совсем другие возможности и бюджеты. При этом у фильма есть свои неоспоримые достоинства. Это действительно кино для детей: умное, очень доброе, совершенно невинное. Динозавры здесь – не фон и не инструмент устрашения, а скорее иллюстративный материал для маленьких зрителей-почемучек, которым так нравится озвучивать сложные видовые названия и разбирать, чем один первобытный ящер отличается от другого.

Дино Дана

Сценарий рифмует трудности палеонтологов, которые выделяли некоторых динозавров-подростков в отдельные виды из-за их несходства со взрослыми особями, с феноменом, который в социологии называют «лоскутной семьей». Это когда партнеры формируют новые союзы, уже имея детей от предыдущих браков. В таких семьях все очень разные, и найти общий язык и создать гармоничную атмосферу бывает непросто. «Дино Дана» мягко напоминает, что эти сложности преодолимы, а быть членом дружной «стаи» чаще всего полезнее и веселее, чем кукситься в одиночестве. А еще при просмотре фильма сразу вспоминаются все анекдоты и байки об особой вежливости и чувствительности канадцев. Национальные стереотипы, конечно, не лучший помощник при оценке кино, но что ты будешь делать: они тут все постоянно обнимаются. Даже динозавры!

Фильм можно смело советовать детям, увлечения которых совпадают с хобби главной героини. Но и тем, кто динозаврами не увлекается, будет на что посмотреть. Когда Дана с горящими глазами провозглашает, что в науке есть магия, ей веришь безоговорочно. Возможно, кому-то эта вера потом поможет определиться со своим будущим. Талантливые ученые нужны во все времена и в любой стране.