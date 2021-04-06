Наша рецензия

Маленькая Дана (Микела Лючи) мечтает стать палеонтологом. Она знает все не только о динозаврах, но и об ученых, которые в разные эпохи вели раскопки и обнаруживали останки древних обитателей Земли. С собой девочка всегда носит что-то вроде рисованного справочника со встроенным планшетом. Стоит ей перевернуть страницу – и динозавры силой детского воображения переносятся в современный мир. Однажды в дом Даны въезжают новые соседи с двумя сыновьями. Старший из них (Ричи Лоуренс) тоже…