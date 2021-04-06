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Дино Дана Дино Дана
Киноафиша Фильмы Дино Дана Отзывы о фильме «Дино Дана»
Dino Dana: The Movie Дино Дана 2020 / Канада / США
5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Дино Дана»

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Наша рецензия

Маленькая Дана (Микела Лючи) мечтает стать палеонтологом. Она знает все не только о динозаврах, но и об ученых, которые в разные эпохи вели раскопки и обнаруживали останки древних обитателей Земли. С собой девочка всегда носит что-то вроде рисованного справочника со встроенным планшетом. Стоит ей перевернуть страницу – и динозавры силой детского воображения переносятся в современный мир. Однажды в дом Даны въезжают новые соседи с двумя сыновьями. Старший из них (Ричи Лоуренс) тоже…

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Елена Медведева 6 апреля 2021, 11:39
Фильм конечно не экшен, супер истории в нём нет, но смотреть его оказалось приятно.
Добрый семейный фильм о семейных ценностях...
Редко сейчас такие встретишь.
6 апреля 2021, 11:39 Ответить
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