О персоне
Фильмография
Массимо Чаньина
Massimo Cagnina
Киноафиша
Персоны
Массимо Чаньина
Массимо Чаньина
Massimo Cagnina
Дата рождения
1 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Агридженто, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.4
Счастливы в Риме
(2024)
6.3
В память обо мне
(2007)
6.0
Пароль от сердца
(2023)
Билеты
Фильмография Массимо Чаньина
6.4
Счастливы в Риме
Rom
драма, мелодрама
2024, Дания / Италия
6
Пароль от сердца
So tutto di te
комедия, семейный
2023, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
5.4
Бесконечная весна
Maledetta primavera
комедия
2020, Италия
4.9
Самое первое Рождество
Il primo Natale
комедия
2019, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Король в законе
Cetto c'è senzadubbiamente
комедия
2019, Италия
6.3
В память обо мне
In memoria di me
драма
2007, Италия
