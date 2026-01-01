Оповещения от Киноафиши
Массимо Чаньина
Массимо Чаньина Massimo Cagnina
Киноафиша Персоны Массимо Чаньина

Массимо Чаньина

Massimo Cagnina

Дата рождения
1 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Агридженто, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Счастливы в Риме 6.4
Счастливы в Риме (2024)
В память обо мне 6.3
В память обо мне (2007)
Пароль от сердца 6.0
Пароль от сердца (2023)

Фильмография Массимо Чаньина

Жанр
Год
Счастливы в Риме 6.4
Счастливы в Риме Rom
драма, мелодрама 2024, Дания / Италия
Пароль от сердца 6
Пароль от сердца So tutto di te
комедия, семейный 2023, Италия
Бесконечная весна 5.4
Бесконечная весна Maledetta primavera
комедия 2020, Италия
Самое первое Рождество 4.9
Самое первое Рождество Il primo Natale
комедия 2019, Италия
Король в законе 5.2
Король в законе Cetto c'è senzadubbiamente
комедия 2019, Италия
В память обо мне 6.3
В память обо мне In memoria di me
драма 2007, Италия
