«Самое первое Рождество»: Рецензия Киноафиши

Сальво (Сальво Фикарра) выбирает дорогой телевизор в магазине бытовой техники. «Сегодня вечером я заключу крупную сделку, вернусь и куплю его — как раз появятся деньги», — самодовольно заявляет мужчина продавцу-консультанту. Дельце, которое собирается провернуть Сальво, — это очередная кража предметов искусства, на этот раз дароносицы. На этом вор останавливаться не собирается и, пересчитывая выручку, мечтательно раздумывает о новой жертве. В местном соборе готовят сцену живого Рождества — на одну из ролей нужен актер-доброволец. Там же выставят фигурку малыша Иисуса, датированную XV веком. Сальво воспринимает это за знак и не хочет упустить возможность. Он идет на прослушивание, успешно его проходит, крадет ключи от экспоната и воплощает задуманное в жизнь. Но на этот раз все идет не так: за вором в погоню пускается настоятель церкви отец Валентино (Валентино Пиконе). Магическим образом они вдвоем перемещаются во времени. Теперь самовлюбленный атеист и учтивый священник вынуждены на время объявить перемирие и взаимодействовать: им предстоит защищать друг друга от казни за любую свойственную нашему времени дерзость, остерегаться царя Ирода и попытаться попасть на рождение малыша Иисуса.

Самое первое Рождество

По забавному совпадению в прошлом году вышло сразу три комедии, в которых путешествие в прошлое (смоделированное, разыгранное или настоящее) перевоспитывало главных героев. Российский «Холоп», французская «Прекрасная эпоха» и, наконец, итальянское «Самое первое Рождество» — фильмы разные, схожие лишь концептуальным моральным уроком. Переоценка ценностей, отказ от материального — и заблудший человек под весом былой культуры поведения и отношений между людьми забывал о своем плохом характере. Все вышеназванные картины пользовались впечатляющим зрительским успехом у себя на родине. «Самое первое Рождество» придумано и снято дуэтом Сальво Фикарры и Валентино Пиконе. Они продолжают славную итальянскую комедийную традицию. Дистанции между ними (Сальво и Валентино исполняют главные роли) и их героями нет. Зовут так же, один — более робкий и спокойный, другой — развязный и острый на язык. Из фильма в фильм эти персонажи блуждают неизменно, меняются лишь ситуации. Юмор, в общем-то, нехитрый, построен на неловкостях, несоответствиях современного человека библейским обстоятельствам. Интонация добрая и светлая, иначе фильм Пиконе и Фикарры не стал бы самым кассовым в их карьере.

Самое первое Рождество

Впрочем, Фикарра и Пиконе не снимают условных «Пришельцев», а, наоборот, перевоспитывают в «Рождестве» прежде всего атеиста Сальво. Тот уповает на верующих, благодаря которым краденные драгоценности стали востребованными на черном рынке. Погружение в новую среду, куда более жестокую реальность, где вору вполне могут за проступок отрубить руки, мужчину отрезвляет. «Самое первое Рождество» стало успешным не только из-за того, что Сальво поверил если не в Бога, то в таинство, что возможно один раз в году. Чудо способно перенести не двоих, а сразу целый ковчег из одного мира в другой. Как и многие любимые локальным зрителем итальянские комедии, фильм дуэта несет объединительную функцию. Пусть аллюзии на современную социальную повестку несколько избыточны, в «Первом Рождестве» куда больше доброжелательного шутовства, чем сатирического пафоса. Пиконе и Фикарра не боятся клоунады, вполне вероятно воспринимая свое творчество как такую же миссию, что выполняют их герои в фильме. Советовать «Рождество» стоит в первую очередь поклонникам итальянской комедии.