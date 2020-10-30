«Аутло»: Рецензия Киноафиши

Синефилы и завсегдатаи кинотеатров прочитали, наверное, немало материалов, выпущенных вокруг скандала на почве цензуры «Аутло». Другие просто наблюдают за происходящим еще с премьеры на фестивале «Дух огня» и хотят, наконец, увидеть лауреата в категории «Лучший дебют». Мы решили уделить скандалу совсем немного слов, все остальное будет исключительно о фильме.

В какой-то из российских школ старшеклассник-гей влюбляется в бунтаря по кличке Альфач и начинает тусоваться с ним и его друзьями. Его ориентация его смущает, он пытается особо не выделяться, но влечение оказывается очень сильным. Тем временем некая Аутло решает поиграть с этими подростками. Они пока еще не знают, что из этого выйдет. А в 1980-х женатый генерал не может отвести взгляд от танцовщицы транс-женщины. Время оказывается против них.

Аутло

Аутло, которая делает, что хочет, позволяет себе переживать сильные эмоции и творить самые неслыханные вещи. Зритель знакомится с ней, когда она одним движением убивает человека в продуктовом магазине. Это потом мы узнаем, что за ней стоит некий папочка, которому приходится прикрывать все ее грязные делишки. Но грязные ли они? Отличаются ли от всего того, что сотворило человечество за все века существования, когда Homo sapiens научились выживать?

Где угодно можно прочитать, что дебютный фильм Ксении Ратушной про свободу в целом, что обделили ее картину разные цензоры и те самые несвободные люди. Та фривольность в фильме оказалась опаснее, хотя, в принципе, человек может выйти на улицу и увидеть это все своими глазами. Гомофобия, шейминг, консерватизм убивают желание выражаться, а если ты работаешь вебкам-моделью, то можешь только записывать видео в ТикТоке под песню I’m an accountant. Больше ни слова о профессии, лучше вообще скрывать свой род деятельности, притворяясь бухгалтером.

Аутло

У Ксении Ратушной показаны две стороны медали, где репрессия внутреннего «я» выходит в абсолют и где эта личность переходит все границы. За последнее отвечают сама главная героиня, Аутло, и группа подростков, которые не думают о будущем и развлекают себя алкоголем, наркотиками и сексом. Но даже в самом фривольном мире окажется тот, кто готов сдерживать другого, и тогда цена свободы вознесется до небес. Так подросток по кличке Альфач встречается с Аутло, которая показывает ему границы дозволенного и меняет его восприятие жизни. Героиня словно отзеркаливает весь свой опыт под тщательным надзором папочки и находит свою жертву. Картинка мигает и уносится в совершенно нелинейную плоскость, поэтому у Ратушной получается скорее видеоклип, чем кинематографическое полотно.

Совершенно иначе смотрится другая сюжетная линяя, происходящая в другом временном отрезке. История словно соткана из поэзии романтиков и рассказывает про непростую любовь танцовщицы-трансгендера и генерала где-то в 1980-х, когда репрессия собственного «я» была каждодневной мантрой советского человека. Герои как будто отказываются верить во время, в котором находятся, и живут только друг другом. Так один образ превращается в настоящую поэму с демоническим финалом и снова рассказывает про свободу.

Аутло

Две истории переплетаются и несут в себе одну и ту же мораль, но Ратушная мыслит образами, а не текстами. В таком случае «Аутло» получается больше этюдом, зарисовкой или же эскизом на холсте какого-нибудь Тулуза Лотрека, сидящего в Мулен-Руж. Это потом, спустя век, эти «черновики» будут выставлять в лучших галереях Парижа, пока же это лишь первое видение и начало чего-то огромного.

Зритель картины неоднозначный, но «Аутло» будет интересен всем любителям фестивального кино. Как феномен его посмотрит интеллигенция, а снобы будут строчить свои посты в фейсбуке. Однако посмотреть фильм все-таки стоит.

Ася Заболоцкая